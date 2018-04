La familia de Avicii describe los problemas que sufría el músico

(CNN) - La familia de Tim Bergling, el DJ y productor sueco conocido como Avicii, ha emitido un comunicado sobre la repentina muerte del músico la semana pasada a la edad de 28 años.

"Nuestro amado Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales", decía la declaración obtenida por CNN. "Un perfeccionista excesivamente exitoso que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo llevó al estrés extremo. Cuando dejó de hacer giras, quería encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más le gustaba: la música".

El comunicado continúa: "Realmente sufrió por pensamientos sobre significados, vida, felicidad. No podía continuar más. Quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba, era un tipo sensible que amaba a sus admiradores pero evitaba el foco de atención. Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria".

Avicii en una imagen del verano de 2010 en Nueva York.

Avicii fue hallado muerto el pasado viernes en Muscat, Oman. La causa de la muerte no fue anunciada, pero la policía dijo durante el fin de semana que no había sospechas de juego sucio.

Músicos como Madonna, Calvin Harris y Charlie Puth compartieron mensajes de condolencia en las redes sociales tras su muerte.

Una ciudad en Utrecht, Holanda, rindió homenaje al artista sueco tocando algunas de sus canciones más populares desde su campanario.

Avicii era uno de los DJ más exitosos del mundo. Trabajó con Madonna y Chris Martin, entre otros artistas, y tuvo un gran éxito con su mezcla de pop de 2013 "Wake Me Up".

A pesar de llevar una vida de estadios abarrotados y fans aulladores, Avicii reconoció que sufría con la fama y problemas de salud. Se retiró de la actuación hace dos años para tomarse un descanso de la gira.

En mensajes publicados en redes sociales, dijo que el estrés, ansiedad y la enfermedad fueron motivos de su decisión. Alejarse fue difícil, dijo, pero también tenía que perseguir otros intereses.

"Crear música es lo que me hace feliz y me ha hecho conocer a muchísima gente genial en mis días de gira, visitar lugares increíbles y crear una inmensa cantidad de buenos recuerdos", escribió Avicii en su momento.

"La decisión que tomé puede parecer rara a algunos pero cada persona es diferente y para mí esta era la decisión correcta".

- Faith Karimi y Mohammed Tawfeeq, de CNN, contribuyeron a este informe.