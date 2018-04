Periodista mexicana sufre agresión sexual durante transmisión en vivo

(CNN Español) - La periodista María Fernanda Mora interrumpió este miércoles su conexión en vivo con la cadena deportiva FOX desde jalisco para empujar a un hombre que estaba a sus espaldas.

Según informó la reportera en su cuenta de Twitter, su aireada reacción fue en respuesta a una agresión sexual de la que fue víctima durante las celebraciones del triunfo de las Chivas Rayadas de Guadalajara en la Liga de Campeones de Concacaf, mejor conocida como la "Concachampions".

Esto pasó durante un enlace que hacía María Fernanda Mora para Central FOX sobre los festejos de los aficionados de Chivas.

Mora no es la única que ha tenido que soportar este tipo de situaciones.

El canal Plus de Francia publicó en su cuenta de Twitter hace algunos días un video asegurando que lo hacia para apoyar a su reportera Marina Lorenzo en Madrid quien sufrió acoso de varios hinchas cuando cubría la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla.

La paciencia de la comunicadora llegó a su fin cuando un hombre la tomó del brazo.

La ONU asegura que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual. De acuerdo con ONU mujeres, la violencia contra las mujeres es el abuso más generalizado de los derechos humanos.