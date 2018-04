¿Cómo es la nueva versión de Gmail? Pues ahora tiene mensajes que desaparecen…

(CNNMoney) – Han sido un par de años difíciles para el correo electrónico.

Esta herramienta de comunicación fue la víctima central en los hackeos de alto perfil durante la elección presidencial estadounidense de 2016. Y las personas siguen declarando que el email “murió” a manos de famosas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Snapchat y Slack.

Aunque Google no cree que el correo electrónico este muerto –Gmail tiene 1.400 millones de usuarios activos al mes–, sí quiere que la gente recupere su confianza en él. En ese sentido, la compañía está presentando una función popular de las aplicaciones seguras de chat: los mensajes que desaparecen.

Esta semana, una nueva versión de Gmail empezará a circular alrededor del mundo para usuarios personales y comerciales. El cambio contará con un diseño ligeramente más limpio, funciones de prioridad y de repetición, y algunos ajustes de productividad como un calendario y un panel de tareas.

Pero el mayor cambio es la colección de nuevas funciones de seguridad que trae.

¿Tienes algo delicado que quieres enviar en un correo electrónico, pero te preocupa que pueda salir a la luz en 10 años por un hackeo? Solo tienes que hacerle click al ícono del candado, en la parte inferior del email, para activar el Modo Confidencial.

También puedes configurar un mensaje para que caduque entre 1 día y 5 años, así como solicitarle al destinatario que ingrese una contraseña enviada a su teléfono móvil para poder leerlo. El Modo Confidencial abrirá los correos electrónicos en una ventana especial que no le permite al receptor reenviar, copiar o imprimir el contenido (aunque sí puede tomar una captura de pantalla). Y, además, hay una opción para revocar el envío un email en cualquier momento. Las herramientas funcionan incluso con correos electrónicos enviados a cuentas que no pertenecen a Gmail.

Debido a que muchos hackeos a emails comienzan con estafas de “phishing” de baja tecnología, Gmail añadió una completa serie de advertencias –codificadas por colores– para cualquier correo electrónico sospechoso. La herramienta alertará a las personas si un remitente parece hacerse pasar por alguien que conoces. Hace un mes, la compañía lanzó sus primeras estrategias contra el phishing.

Google usa algoritmos de visión artificial para escanear todos los correos electrónicos en tu bandeja de entrada y determinar si representan un riesgo. El año pasado, Gmail detuvo la revisión de emails para orientar la publicidad en función de tus conversaciones. Pero no hay forma de evitar el escaneo por completo, ya que es necesario para los controles de correo no deseado.

Con el objetivo de ayudar a las personas a clasificar los montones de correos que logran superar todos los filtros, la compañía está añadiendo la herramienta Nudging (que podría traducirse como dar un codazo). Esta función empujará los emails que identifique como importantes a la parte superior de tu bandeja de entrada, pero solo serán tres al día. En los dispositivos móviles, una nueva configuración te dejará limitar las notificaciones únicamente para los mensajes importantes.

La otras funciones de productividad incluyen más sugerencias para retirarse de las listas de correo electrónico, además de respuestas inteligentes en el escritorio, que sugieren palabras útiles para que no tengas que escribir. Los archivos adjuntos se muestran como cuadros pequeños en la vista previa, por lo que no ya no tendrás que buscarlos en un intercambio largo de correos electrónicos. Y, si recibes un email importante que no quieres olvidar, presiona el botón de posponer y Gmail te recordará luego que debes responder.

Un nuevo panel lateral incluirá acceso a tu calendario y tareas. También hay una nueva aplicación independiente de Tareas para dispositivos móviles.