Kanye West defiende su "amor" por Trump y pierde casi 10 millones de seguidores en Twitter

(CNN Español) - Kanye West tuiteó una serie de mensajes positivos sobre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y recibió no solo una avalancha de críticas, sino que perdió millones de seguidores en una cuenta que estaba sumando adeptos a tasa descomunal después del regreso del artista a esa red social hace 10 días.

Scroll for more content...

West volvió a Twitter después de borrar sus cuentas en mayo de 2017, y en los últimos días ha tenido mucha actividad, incluyendo varias publicaciones acerca de Trump.

Todo esto después de que los fanáticos lamentaran un reporte de Ebro Darden el 23 de abril, conductor de la emisora ​​de Hot 97, sobre que West recientemente le dijo: "Amo a Donald Trump".

Tras la reacción de rechazo de muchos seguidores, el rapero se mantuvo desafiante el miércoles en medio de la reacción negativa de los fanáticos sobre las palabras, tuiteando una foto de sí mismo con una gorra "Make America Great Again" con la leyenda "Tenemos amor".

we got love pic.twitter.com/Edk0WGscp6

— KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

"No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la masa no puede hacer que no lo ame", tuiteó West el miércoles. "Somos ambos energía del dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que haga todo el mundo. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho a pensar independientemente".

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.

— KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

"¡Gracias Kanye, genial!" Trump tuiteó el miércoles, citando el tuit de West.

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

Pero todo esto tuvo un precio para el artista, al menos para su creciente y recién retomada cuenta de Twitter. West había vuelto a tuitear el 15 de abril (en ese momento la cuenta tenía 3,47 millones de seguidores, según Corwdtangle, una herramienta de monitoreo) y desde entonces su red social estaba sumando seguidores a tasas considerables.

Para el 19 de abril ya tenía 14,8 millones de seguidores —según cifras de Crowdtangle— y cada día estaba creciendo más de 2 millones de seguidores: entre el 18 y el 24 de abril creció 15,24 % en promedio por día.

Hasta que se supo su "amor" por Trump e inició su diatriba en tuits.

West pasó de tener 27,7 millones de seguidores el martes a contar 17,8 este miércoles 25 de abril, una caída de 9,8 millones de seguidores, un descenso de 35%, de acuerdo a cifras de Crowdtangle.

Para el momento de la redacción de esta nota Twitter indica que tiene 18,8 millones.

Matizando el mensaje tras las críticas... por orden de Kim Kardashian

Menos de una hora después de su tuit sobre Trump y la energía del dragón, West publicó otro tuit, una aparente solicitud de su esposa Kim Kardashian West, que es crítica de Trump, y aclaró que no está de acuerdo con todo lo que hace Trump.

"Mi esposa acaba de llamarme y quería que dejara esto claro para todos. No estoy de acuerdo con todo lo que hace Trump. No estoy 100% de acuerdo con nadie más que conmigo", escribió.

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself.

— KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Pero agregó que también ama a la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

If your friend jumps off the bridge you don't have to do the same. Ye being Ye is a fight for you to be you. For people In my life the idea of Trump is pretty much a 50 50 split but I don't tell a Hillary supporter not to support Hillary I love Hillary too.

— KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue consultada el miércoles sobre la admiración de West por el presidente y si ambos planean reunirse. "No sé de ninguna conversación que hayan tenido durante la última semana más o menos", dijo Sanders. "Los mantendré informado si eso cambia".

West se reunió con Trump en diciembre de 2016 en la Torre Trump durante el período de transición del entonces presidente electo y ese encuentro también generó reacciones violentas por parte de los fanáticos de West.

West había borrado todos sus tuits defendiendo su reunión con el presidente Donald Trump en 2016, luego de la reacción negativa en ese momento.

Con información de Deena Zaru de CNN