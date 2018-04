Macron abre la puerta a un nuevo acuerdo nuclear con Irán

(CNN) - El presidente de Francia Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Donald Trump han dicho que quieren apuntar a un nuevo acuerdo para frenar las ambiciones regionales de Irán y su programa de misiles balísticos que se ejecutaría con el actual pacto nuclear internacional.

Macron, quien habló junto a Trump en una conferencia de prensa conjunta durante su visita de Estado a Washington, reconoció que hay un “desacuerdo” entre los dos por el acuerdo de Irán de 2015, que Trump ha criticado fuertemente y que en varias ocasiones ha amenazado con abandonar.

El presidente de Francia Emmanuel Macron saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca el 24 de abril de 2018.

“Creo que estamos superando esto al decidir trabajar hacia un acuerdo, un acuerdo global que nos permitirá lidiar con el tema nuclear, pero también tratar otros tres problemas que no han sido tratados hasta el momento”, dijo Macron.

El presidente de Francia, cuya visita a Washinton en parte tiene como objetivo instar a Trump a que continúe con el tratado de 2015, dice que el Plan de Acción Conjunto Comprehensivo (JCPOA por sus siglas en inglés), debe ser visto como el “primer pilar” de un marco de trabajo más amplio que también restringiría la influencia regional de Irán, sus misiles balísticos y sus actividades nucleares después de 2025, cuando el tratado actual expira.

“Siempre he dicho que no debemos abandonar el JCPOA y quedarnos sin nada más. Creo que esto no sería una buena solución”, dijo Macron. “Ahora no importa la decisión que el presidente Trump tome, me gustaría que trabajáramos de ahora en adelante en un nuevo acuerdo con cuatro pilares, incluyendo el que ya está cubierto por el JCPOA”.

Trump —quien inició el día criticando abiertamente el acuerdo de la era Obama, calificándolo como “demente” y “ ridículo”— ha amenazado con salirse y reimponer las sanciones de Estados Unidos a Irán para el 12 de mayo a menos de que se hagan grandes modificaciones al acuerdo que limitó el programa nuclear de Irán a cambio de suavizar las sanciones económicas.

Sin embargo, Trump sonó más conciliador con Macron: “Podemos ser flexibles. Ya sabes, en la vida tienes que ser flexible, y como líderes de países, tenemos que mostrar flexibilidad”.

Y quedó en duda la pregunta de “si será posible o no hacer un nuevo tratado con fundamentos sólidos”, dijo Trump.

“Podríamos tener al menos un acuerdo entre nosotros con bastante rapidez”, agregó. “Creo que estamos muy cerca de entendernos. Y creo que nuestra reunión, nuestro encuentro uno a uno estuvo muy, muy bien”.

Al mismo tiempo, Trump hizo una amenaza siniestra si Teherán llega a reiniciar su programa nuclear: “Si Irán nos amenaza de cualquier manera, pagaran un precio como pocos países lo han pagado”.

Macron vincula el nuevo acuerdo de Irán con Siria

A principio del día, los dos hombres presentaron una elaborada muestra de amistad en el Lago Sur, revisando cordones de tropas en formación y recordando la larga historia entre Estados Unidos y Francia. El presidente Trump y la primera dama Melania le dieron la bienvenida más adelante a Macron y su esposa, Brigitte, a la primera cena de Estado de la administración Trump.

Macron apeló a esa larga amistad mientras hablaba junto a Trump.

El presidente de Francia dijo que junto con Estados Unidos estaban trabajando para lograr “un punto de vista convergente” sobre la estabilidad de la región en general y la influencia de Irán allí, antes de pasar potencialmente a "un nuevo acuerdo que incluiría la solución para Siria”. Rusia y Turquía podrían estar involucrados en diálogos regionales futuros, dijo él.

Trump dijo que él y Macron hablaron sobre su deseo de retirar las tropas estadounidenses de Siria en el contexto de las preocupaciones sobre las actividades de Irán en la región, y agregó que ambos mandatarios estaban discutiendo el tema de Siria como parte de un tratado general.

Irán responde: “Sería un gran error” que EE.UU. dejara el acuerdo

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó a los países que apoyan el acuerdo y alertó que Estados Unidos estaría cometiendo un “grave error” si se saliera.

“Si un día se cancela el JCPOA, tenemos planes de responder, pero si un día Estados Unidos quiere violar el JCPOA, pagará el precio político y moral más alto a nivel internacional”, dijo Rouhani el martes.

El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, que estuvo de visita en Nueva York este domingo, también hizo un llamado a los líderes europeos para que respalden el acuerdo.

“El presidente Macron está en lo correcto al decir que no hay Plan B para el JCPOA”, tuiteó Zarif. “Es todo o nada. Los líderes europeos deberían alentar al presidente Trump para que no solo se quede en el acuerdo nuclear, sino algo más importante, empezar a implementar su parte del trato de buena fe”.

Zarif agregó que Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear, dejando a los iraníes del común decepcionados.

- Tamara Qiblawi, Nadine Schmidt, Hamdi Alkhshali, Nicole Gaouette y Kevin Liptak de CNN contribuyeron con este reporte.