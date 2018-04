Ozuna recibe botón de diamante de YouTube en la Semana de la Música Latina de Billboard

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

Scroll for more content...

Las Vegas (CNN Español) – El cantante puertorriqueño Ozuna recibió durante las conferencias de los premios Latin Billboards el botón de diamante de YouTube tras superar los 10 millones de suscriptores en la plataforma de videos de Google.

El reggaetonero aceptó con gran asombro el reconocimiento durante su panel “Making The Hits” (Haciendo Los Hits, en español), parte de la Semana de la Música Latina, un evento que realiza la publicación previo a la ceremonia de entrega de premios.

GRACIAS A DIOS Y A TODOS MIS VERDADEROS FANATICOS 10MILLONES DE SUBSCRISTORES EN @youtube GRACIAS @billboardlatin @leilacobo A U R A ---- @dimelovi @himusichiflow @yampi_

A post shared by -- A U R A -- ---- ---- (@ozunapr) on Apr 24, 2018 at 2:51pm PDT

“Gracias a Dios que todo lo hace posible, gracias al público, gracias a mi equipo de trabajo. Creo que todos hemos trabajado en conjunto, cada uno de ustedes ha trabajado conmigo para esta placa y para todos los logros que yo he tenido”, dijo el cantante tras recibir el reconocimiento.

“Ozuna es parte de una generación de talento Latino que esta arrasando en YouTube. En poco menos de un año ha podido ir de un millón a 10 millones de suscriptores a nivel global. Es impresionante su trayectoria y estamos muy orgullosos de trabajar con talentos latinos como él que están dominando el mundo de la música y cultura pop”, declaró Jesús García, vocero de Google y YouTube para América Latina, a Zona Pop.

El botón de diamante es un reconocimiento que YouTube otorga a los artistas y creadores que han superado la cifra de 10 millones de suscriptores en sus canales.

El impacto de las redes sociales

Durante la conferencia, el “negrito de ojos azules” habló de la influencia de las redes en su éxito. “Son las plataformas más accesibles al público, donde más rápido llega la música, donde más rápido llega la comunicación. Las redes sociales fueron las que hicieron a mí, a Ozuna, que la gente en el mundo me escuchara”, comentó el cantante de 26 años.

Ozuna saltó a la fama en 2016 de la mano de Daddy Yankee con el tema “No quiere enamorarse”.

En noviembre del mismo año recibió durante los Latin Grammy el botón de oro de YouTube tras superar el millón de suscriptores, y en poco más de un año logró sumar más de 9 millones de seguidores en su canal.

En 2017 y lo que va de 2018 ha posicionado al menos 30 canciones en la lista Hot Latin Songs de Billboard, algo que según Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido latino y programación de Billboard, “es un número bien grande”.

Según YouTube, el video “El Farsante, Remix” de Ozuna y Romeo Santos, es el segundo video más visto en la lista de nueva música latina en lo que va de 2018.

Ozuna está nominado en 10 categorías de los Latin Billboards entre las que se encuentran artista del año y canción hot latin del año.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPOPERA.