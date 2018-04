Sospechoso de atropellamiento en Toronto habría elogiado a un asesino estadounidense

(CNN) – Poco antes de que presuntamente asesinara a 10 peatones este lunes, Alek Minassian habría alabado a un hombre que se comprometió a “destruir” a las mujeres que osaran rechazarlo.

“¡Todos aclamen al Supremo Caballero Elliot Rodger!”, quedó registrado en una página de Facebook que se cree pertenece a Minassian. El elogio aparentemente se refiere al asesino de California quien ejecutó “un día de retribución” en 2014.

Minassian es acusado de atropellar a sus víctimas con una camioneta de alquiler, a lo largo de una calle concurrida de Toronto, Canadá. Hasta el momento, la policía no ha mencionado un posible motivo para el ataque de este hombre.

Una mirada más profunda al pasado de Minassian revela a un joven influenciable y socialmente torpe, quien abandonó el entrenamiento militar y estaba “aterrorizado” con las mujeres, según describió uno de sus excompañeros de clase.

¿Quién es el sospechoso?

Minassian, de 25 años, es del suburbio de Richmond Hill en Toronto, indicó la policía.

Este lunes, presuntamente condujo una camioneta por una calle de la ciudad canadiense, con desenfreno imprudente, avanzando por los carriles de tráfico equivocados y subiendo luego a una acera. 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas.

Alek Minassian

Minassian fue acusado con 10 cargos de asesinato en primer grado y 13 cargos de intento de asesinato.

Las autoridades de Toronto no habían tenido contacto previo con el sospechoso. Pero un funcionario de la fuerza pública estadounidense con conocimiento del caso aseguró que Minasian era conocido por las autoridades.

Un excompañero de clase relató que Minassian solía ceder a la presión de grupo, como correr por un pasillo sin camisa cuando otros estudiantes lo retaban. El excompañero, quien no quiso ser identificado, señaló que él y el sospechoso se unieron durante las clases de necesidades especiales en la escuela pública Wyndham Ridge y la escuela secundaria Thornlea.

El excompañero también reveló que Minassian era bastante autocrítico. “Si lo irrespetabas o lo insultabas, él estaría de acuerdo contigo”, detalló.

Además, Minassian padecía de una grave ansiedad cuando interactuaba con las mujeres y se quedaba petrificado, incapaz de responder, explicó el excompañero. “Él estaba genuinamente aterrorizado frente a interactuar verbal o físicamente con todas ellas, excepto por su madre”, agregó.

Otro excompañero aseguró que Minassian era extraño y reservado, pero “él siempre estaba sonriendo”.

Minassian sirvió en las Fuerzas Armadas de Canadá (CAF, por sus siglas en inglés) el año pasado, entre agosto y octubre, según le dijo a CNN una portavoz. “Él no completó su capacitación de recluta y solicito ser retirado voluntariamente de las CAF tras 16 días de entrenamiento”, indicó el Departamento de Defensa Nacional. “Por motivos de privacidad, no comentaremos más sobre el servicio de Alek Minassian en las CAF”, aclaró.

¿Qué se sabe sobre el motivo?

Las autoridades aún no han revelado un motivo. Pero, hasta el momento, los funcionarios no se están refiriendo al incidente un acto de terrorismo. "No parece haber conexión de seguridad nacional", dijo el ministro canadiense de Seguridad Pública, Ralph Goodale.

Justo antes del ataque, parece que Minassian elogió al asesino estadounidense Elliot Rodger en su perfil de Facebook, según indicó el analista de seguridad de CNN Josh Campbell. Rodger mató a seis personas e hirió a otras 14 en un tiroteo y ataque de embestida cerca del campus de la Universidad de California en Santa Bárbara en 2014. El asesino murió luego de una herida de bala aparentemente autoinfligida.

Los investigadores explicaron que Rodger ejecutó su ataque motivado por una queja personal relacionada con la subcultura ideológica extremista de los activistas de los derechos de los hombres. Estas personas creen que las mujeres no desean a igualdad de género sino que la propaganda feminista les ha lavado el cerebro.

¿Cómo fue arrestado Minassian?

Minassian fue arrestado en una camioneta blanca de alquiler menos de 30 minutos después de que la policía recibiera una llamada al 911 sobre el incidente mortal, dijo Mark Saunders, jefe de la policiía de Toronto.

Parece que el sospechoso tuvo una tensa confrontación con la policía antes de su arresto. Un video grabado con un teléfono celular, que fue obtenido por CTV, afiliada de CNN , muestra a un hombre de pie frente a una camioneta blanca con un parachoques delantero dañado, pero las autoridades no han confirmado si ese individuo es Minassian.

El hombre está gritando y extendiendo un brazo, apuntándole un objeto a un agente que permanece detrás de un automóvil negro.

El policía saca su arma y apunta al hombre. Lentamente camina hacia él y le grita "¡Abajo, abajo!”.

Más adelante en el video, el hombre es visto en el suelo y el agente lo está esposando; el objeto se puede ver tirado en el suelo a un lado.

Chuck Johnston, Carma Hassan y Sara Weisfeldt contribuyeron a este informe.