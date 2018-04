El caballo "Gronkowski" se perderá el Derby de Kentucky

(CNN) - El caballo inglés "Gronkowski", que se ganó una plaza en el Derby de Kentucky tras liderar la serie europea rumbo a la carrera, contrajo una fiebre el pasado fin de semana y está bajo tratamiento de antibióticos, dijo en un tuit el grupo dueño del animal, Phoenix Thoroughbreds.

"Lamentamos mucho que Gronkowski se pierda el Derby de Kentucky después de sufrir una fiebre durante el fin de semana y recibir tratamiento con antibióticos", escribió. "No puede viajar hasta Louisville, pero se encuentra bien".

We very much regret that #Gronkowski will miss the @KentuckyDerby after spiking a fever over the weekend and being treated with antibiotics. He can't make the long journey to Louisville but is doing well pic.twitter.com/71CqtWnDub

— Phoenix Thoroughbred (@PhoenixThoroug1) April 23, 2018

Nombre de jugador de fútbol americano

Criado en Kentucky, el caballo recibió su nombre en honor al jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots, Rob Gronkowski.

Cuando el deportista se enteró, compró una participación en el potro la semana pasada y tenía previsto reunirse con su homónimo en Churchill Downs antes de la carrera, que tendrá lugar el 5 de mayo.

"Qué mala suerte que el caballo Gronkowski no pueda competir en el próximo Derby de Kentucky por una enfermedad. Apoyo lo que sea mejor para el caballo. Sé que volverá fuerte y saludable y me emocionará verlo competir de nuevo muy pronto", dijo Gronkowski en un tuit.

It’s unfortunate Gronkowski the horse will not be able to race in the upcoming Kentucky Derby due to an illness. I fully support what is best for the horse. I know he will come back strong and healthy and I am excited to see him race again very soon.

— Rob Gronkowski (@RobGronkowski) April 23, 2018

Este era el primer año en que un caballo de Europa iba a participar en el Derby de Kentucky, aunque "Gronkowski" no fue uno de los favoritos. La semana pasada, las apuestas por el caballo en Las Vegas estaban 80-1, muy por detrás del favorito "Justify".