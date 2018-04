Un niño australiano viajó a Bali después de robar la tarjeta de crédito de su mamá

(CNN) - Escapar a Bali después de una discusión con tu madre podría ser el sueño de todo adolescente. Pero para un chico australiano de 12 años particularmente aventurero e imprudente, el sueño se hizo realidad, incluso si no fue por mucho más de una semana.

El niño en cuestión, a quien el programa "A Current Affair", del canal Nine Network, le dio el seudónimo de "Drew", aparentemente no es alguien que acepte "no" como respuesta.

Entonces, cuando su madre le dijo que no podía ir a Bali, le robó su tarjeta de crédito, reservó un vuelo al aeropuerto de Denpasar en Bali y viajó allí solo.

"Drew" fue lo suficientemente ingenioso como para darse cuenta de que podía volar solo en múltiples aerolíneas australianas desde Sydney a Denpasar con solo un pasaporte válido y una identificación de estudiante, informó "A Current Affair".

Después de engañar a su abuela para que le entregara su pasaporte, les dijo a sus padres que se iba a la escuela.

En cambio, tomó un tren al aeropuerto de Sydney, llevando solo una mochila y una patineta, antes de abordar un vuelo hacia Perth y otro hacia Denpasar.

El niño fue reportado como desaparecido el 8 de marzo, y la Policía de Indonesia finalmente lo localizó el 17 de marzo. Lo devolvieron a sus padres, que mientras tanto habían viajado a Bali, dijo un portavoz de la Policía Federal australiana.

Las autoridades comprobaron su identidad solo cuando estaba en Perth, y solo para demostrar que tenía al menos 12 años, el chico dijo "A Current Affair".

"Solo me pidieron mi identificación de estudiante y mi pasaporte para demostrar que tengo más de 12 años y que estoy en la escuela secundaria", dijo.

El niño incluso había reservado un alojamiento en el All Seasons Hotel, informando al personal que iba a venir su hermana, informó "A Current Affair".

La Policía Federal australiana dijo que el niño no tenía una alerta de viaje para evitar los viajes internacionales. Agregaron que su agencia "no tiene el poder de cancelar los pasaportes o solicitar la cancelación de un pasaporte" si la persona que tiene el pasaporte no es un sospechoso criminal.

"La AFP trabajará con las agencias asociadas para revisar las circunstancias de este asunto y los procedimientos operativos actuales, para garantizar que este tipo de incidente no vuelva a ocurrir", dijo la policía.

La madre del niño, Emma, le dijo al programa de televisión que estaba "conmocionada, enojada. No es bueno sentir lo que sentimos cuando descubrimos que se fue al extranjero".