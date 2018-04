Beyoncé reza y Lupita teje: los rituales de buena suerte de los famosos

(CNN) - Beyoncé es como el resto de nosotros. Al menos eso es lo que la ilustradora de Nueva York Ellen Winstein quiere que pienses. En su nuevo libro, Recipes for Good Luck: The Superstitions, Rituals, and Practices of Extraordinary People ["Recetas para la buena suerte: las supersticiones, rituales y prácticas de gente extraordinaria"], explora los estrafalarios rituales de buena suerte de algunos de los artistas más conocidos del mundo para demostrar que ellos se ponían nerviosos como todos nosotros.

Para calmar sus nervios antes de subir al escenario, Beyoncé realiza un extenso ritual previo a la función que incluye un estiramiento, una oración y una hora de tiempo a solas con su lista de reproducción favorita. Otros tienen supersticiones más inusuales: el pintor Salvador Dalí llevaba un trozo de madera flotante para protegerse de los espíritus malignos, mientras que Pablo Picasso se aferraba a objetos personales, desde ropa vieja hasta recortes de pelo, en un esfuerzo por retener su esencia.

"Uno puede estar totalmente consumado y mantener rituales para asegurarse de su propio éxito", dijo Weinstein. "Muestra cuán comunes son esos comportamientos y cuán única es la receta de cada uno para la buena suerte".

Beyoncé, durante un concierto en Coachella.

Weinstein empezó a investigar sobre las supersticiones de las celebridades después de que le mandaran ilustrar un artículo sobre el concepto de los rituales de buena suerte.

Habiendo notado una superposición entre sus propios hábitos peculiares y los que estaba ilustrando, comenzó a explorar cómo algunas de las personalidades creativas más grandes de la historia calman sus nervios o fomentan la creatividad.

Para su investigación buscó entrevistas en archivos y biografías de figuras históricas. Para estrellas modernas, rastreó artículos, entrevistas en video y sus perfiles en redes sociales.

Al convertir su investigación en ilustraciones, hizo que el estilo de cada dibujo fuera único para el individuo que se representa.

"Quería que cada imagen se sintiera como un póster y que fuera una imagen icónica que pudiera sostenerse por sí misma", dijo.

