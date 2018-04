Trump en visita de Estado con Macron: El acuerdo con Irán es un desastre

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump recibieron al presidente de Francia Emmanuel Macron y a su esposa Brigitte Macron para una visita de Estado, la primera de Trump en su presidencia.

En un encuentro frente a la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que "la gente conoce mi punto de vista sobre el acuerdo de Irán. Fue un asunto terrible. Nunca se debió haber hecho", afirmó junto a Macron.

Macron espera poder convencer a Trump de que se quede en el acuerdo, pero Trump ha ofrecido pocas garantías de que se le pueda persuadir de no retirarse.

"Es una locura, es ridículo, no debería haberse hecho. Pero aquí vamos a hablar de eso", añadió Trump.

Macron insistió que el acuerdo es "importante" y recalcó que es importante verlo como parte de una estrategia regional.

"Tenemos que tomarlo como parte de una imagen más amplia con seguridad en la región", dijo.

Pero Trump insistió en que Irán estaba envalentonado.

"Donde sea que vayas, Irán está detrás de esto", dijo, y agregó que "Rusia se está involucrando más y más".

Trump: 'No son "noticias falsas", Macron y yo tenemos una "relación especial"'

El presidente Trump dijo que el amor entre él y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es real.

"Señor presidente, todos están hablando de qué relación tan buena tenemos y en realidad están en lo cierto. No son noticias falsas. Finalmente. No son noticias falsas. Es un gran honor. Un gran honor que esté aquí", dijo Trump.

"Tenemos una relación muy especial. Él es perfecto. Así que es realmente, es realmente genial estar con usted y es un amigo especial", añadió.

Las primeras damas visitan la Galería Nacional de Arte

Mientras Trump y Macron se reúnen en la Casa Blanca, Melania Trump y Brigitte Macron pasarán la mañana en la Galería Nacional de Arte de Washington

Melania Trump and Brigitte Macron are visiting the National Gallery of Art this morning pic.twitter.com/uunoPAbBoe

— Meg Wagner (@megwagner) April 24, 2018