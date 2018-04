Estrellas del fútbol italiano usaron lápiz labial para esta campaña

(CNN) - Cuando los futbolistas de Juventus y Napoli salieron este domingo al campo para el partido clave de la Serie A, la atención de los espectadores se vio atraída por una marca roja en las mejillas de cada uno de los jugadores.

Parte de una campaña organizada por la organización italiana WeWorld Onlus, la liga de fútbol y la asociación de jugadores, la línea de lápiz labial rojo fue para ayudar a crear conciencia sobre la violencia doméstica en Italia.

Además de que todos los jugadores de la Serie A, la máxima liga de clubes de fútbol en Italia, llevaran la marca roja en los partidos del fin de semana que pasó, la iniciativa también ha sido respaldada por jugadores que usan el hashtag #unrossoallaviolenza (una tarjeta roja a la violencia) en sus cuentas de redes sociales.

El capitán del Napoli, Marek Hamsik, quien recientemente superó a Diego Maradona como máximo goleador de todos los tiempos del Napoli, fue fotografiado con la marca roja junto a su esposa Martina Franova.

Al igual que el delantero del Lazio Ciro Immobile, máximo goleador vigente de la liga, también publicó una foto con su novia Jessica Melena.

¿Título decisivo?

Sobre el partido de fútbol, la Juventus tenía una ventaja de cuatro puntos sobre Napoli en la parte superior de la tabla e iba en camino a ganar un séptimo título consecutivo de la Serie A.

Con el partido que parecía encaminado a un empate 0-0, el defensor del Napoli Kalidou Koulibaly se levantó más alto que todos y anotó un gol en el minuto 90.

En las gradas del estadio Allianz de la Juventus, el pequeño grupo de aficionados del Napoli se llenó de júbilo, mientras todo el equipo se apresuraba a celebrar con Koulibaly, su nuevo héroe.

La victoria, que llevó al Napoli a un punto de la Juventus, con cuatro partidos pendientes por jugar, causó innumerables escenas de éxtasis en Nápoles, donde según los informes unos 18.000 fanáticos esperaron afuera del aeropuerto de la ciudad hasta las 2 a.m. para dar la bienvenida a sus héroes deportivos.

Los fanáticos llenaron las calles y nadaron en las fuentes públicas mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo napolitano hasta bien entrada la noche.

Estos seguidores del Napoli esperarán que la Juve pierda puntos en los partidos que le quedan, especialmente porque todavía tienen que jugar contra la Roma, en tercer lugar de la tabla, y el Inter de Milán, ubicado en quinto lugar.

Inter será el anfitrión del juego ante la Juventus el sábado de esta semana, mientras que Napoli viajará a la Fiorentina el domingo.

A principios de este mes, la Juventus salió de la Liga de Campeones tras un gol de Cristiano Ronaldo en tiempo de descuento. La decisión del árbitro Michael Oliver enfureció a Buffon, quien recibió una tarjeta roja por su reacción.

En contraste a dicha escena, una vez que terminó el partido entre Juventus y Napoli, Buffon se acercó a los jugadores que del Napoli y se dio la mano con cada uno de ellos.