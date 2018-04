Arrestan a Travis Reinking, presunto atacante de Waffle House

(CNN) - El sospechoso de perpetrar un tiroteo en una sede de Waffle House, Travis Reinking, está en fue arrestado este lunes y está custodia, según anunció la Policía de Nashville en su cuenta de Twitter.

BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 23, 2018

LEE: El atacante de Waffle House pensaba que Taylor Swift lo estaba acechando y mostraba otros síntomas de delirio

Minutos antes de que se confirmara su arresto, las autoridades encontraron una maleta de un computador vacía con el nombre de Travis Reinking escrito en ella, según las autoridades. La maleta fue hallada por un ciudadano cerca del la Interestatal 24 Old Hickory Boulevard.

This laptop bag, empty except for a handwritten ID card bearing the name Travis Reinking, was found by a citizen near the I-24 Old Hickory Blvd interchange. Unknown whether it was discarded before or after the shooting. Reinking is believed to have been in that area Sat. night. pic.twitter.com/yduQlXvAFE

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 23, 2018

Se desconoce si fue descartada antes o después del tiroteo en el que murieron cuatro personas y otras cuatro quedaron heridas. Se cree que Reinking estuvo en esa área el sábado en la noche.

El arresto culminó con un día de búsqueda luego de que el sospechoso descargara un rifle de asalto en un restaurante de Antioch, según la policía, este domingo en la mañana.

La tragedia provocó un ciclo de conmoción, dolor y ansiedad entre los residentes de Nashville.

Aún no está claro qué hizo Reinking durante sus casi 35 horas de fuga.

Tras el ataque, la policía aseguró que Reinking estaba casi totalmente desnudo excepto por una chaqueta verde cuando abrió fuego hacia las 3:25 a.m. en Antioch, en el área de Nashville.

Las autoridades dijeron que un cliente intervino durante el ataque y le arrebató el arma al sospechoso. "El hombre que forcejeó para quitarle el arma es un héroe", dijo el portavoz de la policía Don Aaron.

LEE: Tiroteo en Waffle House: un cliente evitó un mayor derramamiento de sangre

Shaw sufrió heridas menores durante el forcejeo, incluyendo cortados y un codo lastimado.

James Shaw Jr. forcejeó con el atacante Travis Reinking y logró arrebatarle el arma.

El atacante de Waffle House pensaba que Taylor Swift lo estaba acechando y mostraba otros síntomas de delirio. Él les dijo a las autoridades que el acoso había empezado hacía pocas semanas cuando Swift hackeó su cuenta de Netflix y le dijo que se encontraran en una sede de la tienda Dairy Queen, dice el reporte. Él le dijo al agente que cuando él llegó, ella corrió y desapareció.

Además, el hombre fue arrestado en julio de 2017 luego de traspasar una barrera de seguridad de la Casa Blanca y le dijo al Servicio Secreto que quería reunirse con el presidente Donald Trump.