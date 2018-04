Vehículo atropella a varios peatones en Toronto, Canadá

(CNN) - La policía de Toronto está respondiendo una llamada a Yonge Street y Finch Avenue East en la ciudad por una colisión, de acuerdo con la cuenta de Twitter verificada del Toronto Police Operations Center.

Es "demasiado pronto" para confirmar la cantidad de peatones golpeados o sus lesiones. Antes, la policía tuiteó que los peatones fueron alcanzados por una camioneta blanca.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision. A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene. Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.-gl

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018

El servicio de Metro en Toronto fue suspendido en la zona del incidente.