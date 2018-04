La duquesa de Cambridge da a luz a un niño

(CNN) - La duquesa de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo, dio a luz a un niño a las 11:01 a.m. hora local.

La duquesa fue internada en el hospital este lunes en la mañana, anunció la familia real.

El bebé real pesa 8 ligras y 7 onzas, informó el Palacio de Kensington.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

"El duque de Cambridge estuvo presente en el nacimiento. Su alteza real y su hijo están bien", informó el palacio.

La duquesa, Kate Middleton, fue conducida en automóvil desde su residencia oficial en el Palacio de Kensington hasta el ala privada de un hospital del centro de Londres el lunes temprano, casualmente el día de San Jorge, el día de la patrona de Inglaterra.

El niño es el tercer hijo de la pareja.