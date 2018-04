Luis Miguel: "Ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz"

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – "Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz". Estas son las palabras que ‘El Sol’ mexicano, Luis Miguel, expresa en el primer capítulo de la serie biográfica Luis Miguel, La Serie, que se estrena este domingo en Netflix.

Luis Miguel, La Serie presenta la historia oficial y autorizada (por el mismo ‘LuisMi’) de la vida del reconocido astro internacional y artista discográfico multiplatino galardonado con el premio Grammy, Luis Miguel, quien a los 17 años se convirtió en uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial.

El elenco principal está conformado por:

Diego Boneta: Luis Miguel

Óscar Jaenada: Luis Rey, padre de Luis Miguel

Juanpa Zurita: Alejandro Basteri, hermano menor del cantante

Paulina Dávila: Mariana Yazbeck, fotógrafa mexicana quien fue novia de Luis Miguel entre 1987 y 1988

Camila Sodi: Issabela Camil, actriz y socialité mexicana que mantuvo un romance con el cantante durante varios años

Diego Boneta, quien da vida a Luis Miguel, nos dijo en entrevista cómo se sentía al ser parte de esta historia que ha generado mucha curiosidad en millones de personas: “Han sido dos años muy intensos de preproducción, preparación, rodaje y jamás había estado tan involucrado en un proyecto como este. Realmente siento que esto es parte de mí, realmente fue un honor que me hayan invitado y entrar a una etapa inicial en la que no había nada y ver cómo iba creciendo. Lo di todo y ha sido muy bonito ver la reacción de todos los que han visto esta historia crecer”.

Incluso, no dudó en mostrar su gran alegría cuando este sueño hecho realidad comenzó, subiendo una fotografía en su cuenta de Instagram junto a Luis Miguel:

La aventura empieza...

A post shared by Diego Boneta (@diego) on May 19, 2017 at 9:36am PDT

¿Qué temas que no se han tocado en diversos libros y reportajes se abarcarán en esta serie? ¿Se hablará de la desaparición de la madre de Luis Miguel? ¿Se darán a conocer nuevos detalles de la tormentosa relación que tuvo con su padre?

Lo que sí sabemos es que en la serie no se hará referencia a su más reciente relación con la actriz mexicana y madre de sus hijos, Aracely Arámbula, y solamente se mencionará una vez su relación con la actriz mexicana de la dinastía Pinal, Stephanie Salas, con quien procreó a su primera hija, Michelle.

Preguntas habrá muchas. ¿Respuestas?, no lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es que esta serie será un gran éxito por la importancia del cantante, quien casualmente se encuentra de gira.

Luis Miguel, La Serie se estrena el domingo 22 de abril a las 11:00 p.m. (Miami) a través de Netflix para América Latina y España y por la cadena Telemundo a las 8:00 p.m. en Estados Unidos y Puerto Rico (Miami). Posterior al estreno, la serie estará disponible en Netflix cada domingo a partir de las 10:00 p.m. (Miami).

