Avicii y su dura batalla con la fama, las fiestas y la bebida

(CNN) - El popular DJ sueco Avicii emocionaba a los asistentes a sus conciertos con sus pegajosos éxitos, luces brillantes y sus conmovedoras colaboraciones.

Pero a pesar de una vida de estadios llenos y fanáticos emocionados, él luchaba constantemente con la fama y con problemas de salud. Tanto así que dos años antes de su muerte, él se tomó un descanso de las giras y de su exhaustiva forma de vida.

En mensajes publicados en redes sociales, Avicii, cuyo nombre real era Tim Bergling, dijo que el estrés, la ansiedad y la enfermedad fueron factores en su decisión.

Avicii era uno de los más exitosos DJs que hacen giras en el negocio de la música y colaboró con artistas como Madonna y Chris Martin, de Coldplay. En 2013, tuvo un gran éxito con su canción "Wake Me Up", y era un nombre importante en el género de música electrónica conocido como EDM.

El último concierto

En agosto de 2016, le dijo adiós a sus seguidores en lo que él mismo describió como su último concierto en vivo. La decisión de retirarse de las giras fue difícil, reconoció, pero él necesitaba hacerse a un lado y buscar otros intereses.

"Crear música es lo que me hace feliz y he conocido a tanta gente grandiosa en mis días de gira, he visto tantos lugares maravillosos y he creado buenos recuerdos incontables", publicó en sus redes sociales en aquel momento.

"La decisión que tomé puede parecer extraña para algunos, pero cada quien es distinto y para mí esta era la buena".

De fiesta y con ansiedad

Avicii dijo que sus más de 800 conciertos le habían pasado la factura, sumando a su ansiedad y sumergiéndolo en una vida de fiestas. Además tuvo varios sustos respecto a su salud, como una pancreatitis aguda, de la que responsabilizó al exceso en las bebidas.

"Sí, bebía demasiado, iba demasiado a fiestas en general", dijo. "Luego tuve un ataque de pancreatitis (a los 21 años), lo cual es muy raro. Así que eso me forzó a hacer un giro de 180 grados y dejar de beber".

Después de dejar las giras, sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo en Facebook, algunos mostrando su pesar por no haber podido verlo actuar en vivo.

Él les dijo que continuaría haciendo música, pero en el estudio.

Y en agosto de 2017, un año después de su último concierto, anunció el lanzamiento de un nuevo disco.

"Estoy realmente emocionado de estar de vuelta otra vez con nueva música, ha pasado mucho tiempo desde que saqué algo", publicó en redes sociales.

"Mi enfoque en este primer EP del disco fue hacer una mezcla de nuevas y viejas canciones, algo que los seguidores han estado pidiendo/esperando para mezclar con nuevas canciones que nunca antes han escuchado".

'Avicii: la verdadera historia'

El DJ había sido abierto respecto a sus problemas. Un documental sobre su vida: "Avicii: True Stories", destacó algunos de sus problemas con la fama después de su éxito con la canción "Levels", seguida dos años después por el éxito "Wake Me Up".

"El año 2015 debía haber sido un pico para el productor, pero tras bambalinas fue demasiado. El estrés, la ansiedad y la enfermedad lo estaban devorando", dice una sinopsis del documental publicada en su sitio de internet.

El director Levan Tsikurishvili describió el documental como una "fábula que explora la naturaleza agotadora y la intensidad de la fama" desde la perspectiva del artista.

"Todos conocen a Avicii, pero muy pocas personas conocen a Tim", dijo Tsikurishvili. "Creo que este documental muestra de verdad la lucha de Tim y su fuerte personalidad. Ser una superestrella mundial no es tan fácil como parece en Instagram".

Avicii, de 28 años, fue hallado muerto el viernes en Mascate, Omán. La causa de su fallecimiento no se ha dado a conocer.