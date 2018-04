Tiroteo en sucursal de Waffle House deja muertos y heridos

(CNN) - Cuatro personas fueron asesinadas y al menos otras dos resultaron heridas por disparos en una sucursal de Waffle House en Tennessee, Estados Unidos, la madrugada del domingo, informó la Policía Metropolitana de Nashville.

Scroll for more content...

La policía dijo que el atacante estaba casi totalmente desnudo excepto por una chaqueta verde cuando abrió fuego hacia las 3:25 a.m. (4:25 a.m. ET) en Antioch, en el área de Nashville.

Posteriormente el atacante se quitó la chaqueta, dijo el portavoz de la policía Don Aaron.

El oficial dijo que un cliente intervino durante el ataque y le arrebató el arma al sospechoso. "El hombre que forcejeó para quitarle el arma es un héroe", dijo Aaron.

Las autoridades están pidiendo la colaboración del público para encontrar al sospechoso Travis Reinking, de 29 años, de Morton, Illinois. La policía dijo que el atacante llegó al lugar en un vehículo registrado a nombre de Reinking, aunque la última vez que se le vio fue alejándose desnudo de la escena del crimen.

El sospechoso fue identificado como Travis Reinking.

Para la mañana del domingo, el sospechoso podría haberse puesto unos pantalones negros.

"Un hombre que podría ser Travis Reinking fue visto por última vez en una vereda arbolada cerca de los departamentos Discovery at Mountain View sobre Mountain Springs Drive cerca del Waffle House", tuiteó la policía. "El hombre fue visto vestido con pantalones negros y sin camisa".

La policía de Nashville pidió a los residentes cerrar sus puertas con seguro y estar alertas por si veían a un hombre semidesnudo en el área del Waffle House.

"Cierren la puerta, abran los ojos. Si ven a este individuo - si ven a un sujeto desnudo caminando por ahí esta mañana - llamen al departamento de policía inmediatamente", dijo Aaron.

Hasta ahora, dijo la policía, el motivo del tiroteo parece ser fortuito.