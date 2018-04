Avicii y su música reciben homenaje de una iglesia en Holanda

(CNN) - Como un tributo al fallecido artista sueco Avicii, una localidad en Holanda hizo sonar el sábado las campanas de su iglesia con algunos de los temas más conocidos del DJ.

La música se escuchó desde la Torre Dom en Utrecht, Holanda, según reportó la afiliada de CNN, RTL Netherlands. Se trata de la torre de iglesia más alta en el país.

De Dom speelt Avicii ❤️ pic.twitter.com/MLnWCsSDN3

— Pim Brassien (@pimbrassien) April 21, 2018

Pim Brassien, de 30 años, de Utrecht, grabó parte del tributo. Él reconoció los temas de Avicii "Wake Me Up", "Without You" y "Hey Brother" mientras sonaban las campanas.

Cuando se le preguntó si era seguidor de Avicii, Brassien respondió: "Por supuesto, ¿quién no lo es?".

Brassien le dijo a CNN que escuchó una estación de radio holandesa tocando nada más que canciones de Avicii durante dos horas antes después de conocer la noticia de su muerte el viernes.

El artista sueco nominado al Grammy, cuyo nombre real era Tim Bergling, fue encontrado muerto el viernes en Mascate, Omán. Tenía 28 años.

Uno de los más exitosos DJs en el negocio de la música, colaboró con artistas tan influyentes como Madonna y Coldplay.