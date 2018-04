Avicii: el mundo de la música reacciona a su muerte

(CNN Español) - El DJ sueco Avicii murió este viernes, confirmó su publicista a CNN. Tenía 28 años.

Scroll for more content...

Se hizo famoso por la canción "Wake Me Up" en 2013, pero su fama estuvo acompañada de exceos en las fiestas, reportó Rolling Stone el año pasado. Se retiró delos escenarios en 2016 debido a problemas de salud, incluyendo pancreatitis.

Avicii le dijo a Time en 2013 que la enfermedad era consecuencia de consumir alcohol en exceso.

En 2017 se dijo que no tenía intención de abandonar la música por completo y que iba a grabar más trabajos en el estudio.

Músicos y colegas acudieron a las redes sociales para expresar su tristeza y condolencias.

"Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más que hacer", tuiteó el DJ Calvin Harris. "Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga, Tim".

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x

— Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

Pauly D, DJ y participante del programa de telerrealidad Jersey Shore, tuiteó: "Vaya, hombre, QUEPD".

Damn Dude RIP #Avicii ----

— DJ Pauly D (@DJPaulyD) April 20, 2018

Dand D'Angelo dijo: "No puedo creer esto... Nos lo arrebataron muy pronto. Nunca serás olvidado. Esto duele".

R.I.P Avicii -- I can’t believe this.... You were taken from us way too soon. You’ll never be forgotten man. This hurts --

— Dante D’Angelo-- (@itsdantedangelo) April 20, 2018

El DJ Zedd dijo que no tiene "palabras para describir la tristeza que siento en este momento al saber del fallecimiento de Avicii".

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away....--Thoughts go out to his family and friends...

— Zedd (@Zedd) April 20, 2018

"No tengo palabras", tuiteó la británica Rita Ora. "Recuerdo lo asombroso que fue hace Lonely Together y se siente como si fue ayer que estábamos hablando".

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken.

— Rita Ora (@RitaOra) April 20, 2018