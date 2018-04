Ariana Grande publica nuevo single: 'No Tears Left to Cry'

(CNN) - Ariana Grande ha vuelto.

La cantante sacó su nueva canción llamada "No Tears Left to Cry" el jueves en la noche, solo día después de decir que iba a publicar nueva música.

El martes, Grande tuiteó "te extrañé". Y siguió con un mensaje que provocó el título de la nueva canción, escrita al revés.

ʎɹɔ oʇ ʇɟǝl sɹɐǝʇ ou 4.20

— Ariana Grande (@ArianaGrande) April 17, 2018

El tuit resultó ser una provocación de lo que los fans verían en el video musical, que presenta a Grande en condiciones que desafían la gravedad.

La canción marca algo así como un gran regreso para el cantante.

Su último álbum de estudio, "Dangerous Woman" fue lanzado en 2016.

En mayo de 2017, un terrorista suicida realizó un ataque en Manchester, Inglaterra, justo cuando uno de los conciertos de Grande estaba terminando. Veintidós personas, entre ellas muchos niños, murieron y cerca de 60 resultaron heridas.

Grande suspendió su gira y organizó un concierto gratuito en los días siguientes.

Ella reanudó su gira semanas más tarde y concluyó la etapa final en septiembre.

Después de mantener un perfil bastante bajo después del final de su gira, resurgió en la Marcha por Nuestras Vidas el mes pasado.

Aunque no se ha establecido una fecha de lanzamiento para el nuevo álbum de Grande, tras el lanzamiento de "No Tears Left to Cry", la ubicación en su biografía de Twitter cambió a "Honeymoon Ave", lo que llevó a algunos a especular que ese podría ser el título.

Este próximo disco será su cuarto álbum de estudio.