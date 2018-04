Muere Avicii: el DJ sueco tenía 28 años

(CNN Español) - El DJ sueco Avicci murió, según le dijo un portavoz del músico a CNN.

Fue encontrado muerto en Mascate, Omán, el viernes por la tarde. No hubo más información disponible sobre la causa de la muerte.

El Dj sueco, cuyo nombre real es Tim Bergling, luchaba con problemas de salud en los últimos años, por lo que canceló una serie de conciertos en 2014 luego de sufrir los efectos persistentes de tener su vesícula biliar y el apéndice eliminado.

En octubre de 2016 Avicii dijo que era “muy probable” que lanzaría un seguimiento de su álbum “Stories” ese año. En una carta abierta a sus fanáticos aseguró que aunque se retiraba de los escenarios, continuaría haciendo música.