Arsene Wenger se marchará del Arsenal a final de temporada

(CNN) - Ampliamente reconocido por revolucionar el fútbol inglés, Arsene Wenger dejará su puesto de largo tiempo como entrenador del Arsenal al final de la temporada.

El francés de 68 años ha estado en el club del norte de Londres desde 1996.

Es el entrenador que más tiempo lleva en la Premier League inglesa, pero ha estado bajo presión en los últimos años por una sección de fanáticos descontentos.

"Después de una cuidadosa consideración y de seguir las conversaciones con el club, creo que es el momento adecuado para renunciar al final de la temporada", escribió Wenger en un comunicado en la web del Arsenal.

"Estoy agradecido por haber tenido el privilegio de servir en el club durante tantos años memorables. Entrené al club con total compromiso e integridad", dijo .

"Quiero agradecer al personal, los jugadores, los directores y los fans que hacen que este club sea tan especial", añadió.

Actualmente en sexta posición en la Premier League, el Arsenal está a 14 puntos del cuarto lugar, el último tramo de clasificación de la Champions League de la máxima categoría, pero se enfrentará al Atlético de Madrid en las semifinales de la Europa League la próxima semana.

La victoria en esa competencia calificaría al Arsenal para la Champions League de la próxima temporada.

"Clase inigualable"

Cuando Wenger llegó a Inglaterra, era solo el tercer entrenador extranjero para entrenar a un equipo de la Premier League.

Introdujo nuevas ideas sobre nutrición, entrenamiento y táctica y estableció un historial para la firma de jugadores que se convirtieron en estrellas mundiales, especialmente Dennis Bergkamp, ​​Patrick Vieira, Thierry Henry, Cesc Fabregas y Robin van Persie.

Apodado el "profesor" —Wenger tiene un título en Economía— el francés también jugó un papel fundamental en la construcción del nuevo campo de entrenamiento del Arsenal y el cambio de Highbury a su nuevo estadio de Emirates en 2006.

"Este es uno de los días más difíciles que hemos tenido en todos nuestros años en el deporte", dijo el accionista mayoritario del Arsenal Stan Kroenke en un comunicado.

Bajo Wenger, el Arsenal ganó el título de la Premier League en 1998, 2002 y 2004 y se llevó siete FA Cups, incluidas tres de las últimas cuatro temporadas. El Arsenal ganó la liga y el doble de la FA Cup en 1998 y 2002.

El equipo de 2003-2004 fue apodado "Los invencibles" después de pasar la temporada de la Premier League invicto, con 26 victorias y 12 empates.

El Arsenal solo ha terminado una vez fuera de los cuatro primeros de la Premier League (fue quinto en 2017) desde que Wenger asumió el control.

Sin embargo, la gloria europea ha eludido a los Gunners. El Arsenal fue subcampeón en la Copa de la UEFA en 2000 y fue finalista en la final de la Champions en 2006.

No logró clasificarse para la competición europea de élite de esta temporada y no ha alcanzado los cuartos de final de la Champions desde 2010.

"El mejor entrenador

El exarquero del Arsenal David Seaman dijo que era el momento adecuado para que Wenger se fuera, pero instó a los fans a "respetar lo que ha hecho".

"Es hora de que todos se pongan detrás de él ahora y muestren su aprecio a Arsene Wenger porque ha tenido un impacto enorme en el club", dijo Seaman, quien ganó dos títulos de la Premier League bajo las órdenes Wenger, a CNN World Sport.

Tony Adams, capitán de los dos equipos ganadores del Arsenal, dijo en Twitter: "Gracias por todo Arsene. Muévete por encima de Herbert [Chapman], Arsene Wenger es el mejor entrenador del Arsenal".

Cesc Fábregas escribió en Instagram: "Guau. Nunca esperé eso, pero muestra la gran dignidad y clase del hombre. Nunca olvidaré su guía y apoyo, su tutela y forma de guiar".

