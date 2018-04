Los memos de Comey: los comentarios de Trump sobre Rusia, el general Flynn, las prostitutas de Rusia y las "lluvias doradas"

(CNN) - En sus memorandos documentando conversaciones con el presidente Donald Trump, el exdirector del FBI James Comey relata las "serias reservas" de Trump sobre el entonces consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn, así como las preocupaciones del presidente sobre filtraciones de medios y el recuerdo de Trump de que el presidente de Rusia Vladimir Putin le dijo que Rusia tenía las "prostitutas más bellas del mundo".

Los memorandos de Comey proporcionados al Congreso este jueves y obtenidos por CNN incluyen documentación de siete conversaciones que tuvo con Trump desde el 7 de enero de 2017 hasta el 11 de abril de 2017. Cuatro de las notas están clasificadas y han sido redactadas parcialmente, y tres de ellas son no clasificadas.

Las notas contemporáneas compiladas por Comey ya han tenido un gran impacto: ayudaron a nombrar a Robert Mueller como asesor especial, formaron la base de la crítica constante de Trump de que Comey es "un infiltrador" y provocaron acusaciones de que Comey proporcionó información clasificada a un amigo.

Pero las 15 páginas que ahora son públicas y que narran esas conversaciones también dan una idea de cómo Comey y Trump intentaron interactuar y coexistir a pesar de lo que el presidente describió como la "nube" de la investigación de Rusia, antes de que Comey fuera despedido el 9 de mayo de 2017.

Los memorandos fueron enviados al Congreso por el Departamento de Justicia bajo la presión de los republicanos de la Cámara, que argumentan que Comey, ahora en medio de una gira de alto perfil de su libro, no es creíble y que los memorandos socavan cualquier posible obstrucción a la justicia. caso Mueller buscaría contra el presidente por despedir a Comey.

El jueves pasado, Trump tuiteó: "Los memos de James Comey acaban de salir y muestran claramente que NO HAY COLUSIÓN ni OBSTRUCCIÓN. Además, filtró información clasificada. ¡GUAU! ¿Continuará la Cacería de Brujas?"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

Hay varios temas recurrentes a través de las conversaciones: Trump a menudo trae a colación lo que se filtra a los medios y discuten tratando de encontrar la fuente de las filtraciones. Trump también al menos dos veces mencionó el tema de las "lluvias doradas" y dijo que le preocupaba incluso si había una pequeña posibilidad de que su esposa pensara que era cierto.

En el memorando del 7 de enero, Comey escribe que Trump intervino diciendo: "No había prostitutas, nunca hubo prostitutas", sobre su viaje a Moscú en 2013.

En su conversación del 27 de enero con Trump, Comey contó, en un memorando escrito al día siguiente, que Trump dijo "el asunto de las prostitutas no tiene sentido", pero luego dijo que "Putin le había dicho, 'tenemos algunas de las prostitutas más hermosas en el mundo'". -

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, negó este viernes que Putin le haya dicho una vez a Donald Trump que Rusia tiene las prostitutas más bellas del mundo.

"El presidente Putin no pudo decir esas cosas y no se lo dijo al presidente Trump, teniendo en cuenta que nunca se habían comunicado antes de que Trump se convirtiera en presidente", dijo Peskov en respuesta a una pregunta de CNN en su conferencia telefónica regular. "En cuanto al contenido principal del libro, no pretendo juzgar. No lo leímos".

Putin sí dijo en enero de 2017 que las prostitutas rusas eran las "mejores del mundo".

Comey también escribe que el presidente dijo el 27 de enero que tenía "serias reservas" sobre Flynn, quien pronto abandonó la administración y luego se declaró culpable por mentirle al FBI sobre sus conversaciones con funcionarios rusos.

Trump explicó que sus reservas sobre el juicio de Flynn al contar una historia sobre un brindis que hizo por la primera ministra británica Theresa May y otra persona a quien Flynn había llamado antes de que a ella después de la inauguración de Trump, pero Flynn no le había dicho al presidente.

"Al contar la historia, el presidente apuntó con sus dedos a su cabeza y dijo 'el tipo tiene serios problemas de juicio'", escribe Comey. "No comenté en ningún momento durante este tema y no hubo mención o reconocimiento de ningún interés o contacto del FBI con el general Flynn".

Los memorandos no clasificados incluyen la ahora famosa conversación que Trump tuvo con Comey donde le dijo a Comey, "Espero que puedas ver la forma de despejar esto y dejarlo ir, para dejar ir a Flynn".

El Congreso tiene los memos

El Departamento de Justicia (DOJ) envió la versión redactada de los memorandos el jueves luego de que tres presidentes republicanos de la Cámara -el presidente del Poder Judicial Bob Goodlatte, el presidente de supervisión, Trey Gowdy y el presidente de Inteligencia, Devin Nunes- exigieran la semana pasada que fueran entregados al Congreso.

El vicesecretario Rod Rosenstein dijo en una respuesta el lunes que algunos legisladores ya habían tenido acceso el año pasado. Pero después de que Goodlatte amenazó con emitir una citación, el DOJ cedió, citando "eventos inusuales que ocurren desde la divulgación limitada anterior".

La versión sin editar y clasificada de los memorandos estará disponible para que el Congreso la vea en un lugar seguro el viernes, dijo el DOJ.

En una declaración conjunta, Goodlatte, Gowdy y Nunes dijeron que los memorandos "dejan al descubierto la idea de que el exdirector Comey no está motivado por la animadversión". Los memos muestran que la "nube" que Trump le dijo a Comey que quería que se levantara eran las lascivas acusaciones y señalamientos no comprobados en el dossier de la oposición, dicen.

"Como siempre hemos dicho, en lugar de presentar un caso penal por obstrucción o interferencia con una investigación en curso, estos memorandos serían el Anexo A de Defensa en caso de que se realizaran dichos cargos", dijeron los presidentes.

Pero los demócratas lo ven de manera diferente. El representante Elijah Cummings, el principal demócrata en el Comité de Supervisión, dijo en un comunicado que los memorandos muestran que "la interferencia de Trump fue un esfuerzo flagrante para negar justicia, y el director Comey hizo bien en documentarla tal como sucedió, en tiempo real".