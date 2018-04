La razón de Comey para creer “posible” que Trump estuviera comprometido por los rusos

(CNN) – El exdirector del FBI James Comey explicó este jueves su razón para creer que “es posible” que los rusos tengan información comprometedora sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Comey señaló que hay dos puntos de información en sus interacciones con el mandatario que lo llevaron a concluir eso. La primera es que “el presidente me lo mencionó constantemente para negarlo”.

“En mi experiencia como investigador –aunque no es una regla infalible– llama la atención cuando alguien menciona constantemente algo para negarlo cuando no lo has preguntado”, indicó el exdirector del FBI en una entrevista con el programa de CNN “The Lead with Jake Tapper” este jueves.

Ahora, aclaró: “Creo que es poco probable, pero pienso que es posible”.

La segunda razón para que considerar que los rusos podrían tener información “peyorativa” sobre Trump, señaló Comey, consiste en la sorpresa que fue para el exdirector darse cuenta que el presidente “ni siquiera criticaba a Vladimir Putin en privado, lo que me impresionó mucho”.

E inmediatamente añadió: “Ahora, eso no es definitivo, no son hechos concluyentes, pero la razón por la que digo que es posible se debe a que hay cosas que llevan a mi sentido común a creer que es posible”.

Tapper presionó a Comey preguntándole si “¿tiene alguna evidencia de que los rusos comprometieron al presidente Trump? ¿Ha visto pruebas de ello?”.

La respuesta del exdirector del FBI fue con un “no”. “Y creo que lo he dicho todo el tiempo. Estoy tratando de ser transparente. Aquí está mi razonamiento, aquí está el por qué una respuesta honesta tiene que ser ‘es posible’”, completó.

Inicialmente, Comey hizo las explosivas declaraciones de “es posible” ante George Stephanopoulos, presentador de la cadena ABC, durante una entrevista en la tarde del pasado domingo.

Cuando Stephanopoulos le preguntó a Comey si pensaba que “los rusos tienen algo sobre Donald Trump”, el exdirector del FBI contestó: “Creo que es posible. No sé. Estas palabras que nunca pensé que diría sobre un presidente de Estados Unidos, pero es posible”.

La entrevista de ABC dio pie al bombardeo de los medios de comunicación sobre Comey para promover el lanzamiento de su nueva biografía, "A Higher Loyalty”, libro que retrata una imagen muy crítica del mandatario estadounidense.

Trump ha atacado a Comey a lo largo de toda la gira del libro, lanzándole insultos al exdirector del FBI en Twitter e incluso sugiriendo que debería ir a la cárcel. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, sostuvo antes del lanzamiento del libro de Comey que este último “será siempre conocido como un deshonrado hacker partidista”.