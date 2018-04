Corea del Norte ya no pedirá retirada de tropas estadounidenses como condición para la desnuclearización

(CNN) - Corea del Norte ha abandonado su posición histórica de que Estados Unidos debe retirar las fuerzas de Corea del Sur a cambio de la desnuclearización, según dijo el presidente de Corea del Sur Moon Jae-in este jueves.

Estados Unidos tiene cerca de 28.000 tropas estacionadas en Corea del Sur, una presencia que ha irritado por mucho tiempo al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Sin embargo, en el espíritu de apertura y diplomacia, Moon dijo que Kim está dispuesto a renunciar a la retirada de las tropas estadounidenses como condición previa para las discusiones sobre la desnuclearización de la península Coreana.

“Corea del Norte ha expresado su voluntad de renunciar a su programa nuclear sin hacer una demanda de que las fuerzas (de Estados Unidos en Corea) se retiren de la península de Corea”, dijo Moon en una reunión con la prensa, agregando que cualquier retiro de las tropas sería una “condición que Estados Unidos no podría aceptar”.

El líder surcoreano —que se prepara para reunirse con Kim la próxima semana en una histórica cumbre en la Zona Desmilitarizada, la frontera que separa a los dos países — dijo que Cora del Norte estaba preocupada por su seguridad.

“Ellos solo hablan de que se termine la política contra Corea del Norte, y entonces garantizar su seguridad. Con esa claridad, Estados Unidos y Corea del Norte han acordado sentarse en la cumbre”, dijo Moon.

La concesión llega luego de que el presidente Donald Trump insistiera este miércoles que sería capaz de dejar la esperada cumbre con Kim si no cumplía con sus expectativas.

“Si no creemos que va a ser exitosa, no la tendremos”, dijo Trump. “Su cuando esté allá la reunión no es fructífera, me retiraré respetuosamente de la reunión”.