Donald Trump vuelve a la carga contra el TPP: "No me gusta el acuerdo"

(CNNMoney) - El presidente Donald Trump ha renovado su ataque contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, en inglés) solo días después de plantear la posibilidad de que Estados Unidos pudiera volver a él.

Trump escribió en Twitter el martes por la noche que pensaba que el TPP no representaba un buen acuerdo para la mayor economía del mundo.

"Mientras que Japón y Corea del Sur nos querrían de vuelta en el TPP, a mí no me gusta el acuerdo para Estados Unidos", tuiteó.

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

"Muchas contingencia y ninguna manera de salirse si no funciona. Los acuerdos bilaterales son más eficientes, rentables y mejor para NUESTROS trabajadores. Mira cuán mala es la OMC para Estados Unidos".

Trump sacó a Estados Unidos fuera del TPP en uno de sus primeras acciones tras convertirse en presidente en enero de 2016. Las 11 naciones que quedan en el acuerdo de comercio han seguido adelante con un nuevo acuerdo sin Estados Unidos.

Pero la semana pasada presentó la posibilidad de volver a unirse al acuerdo cuando pidió a sus asesores de comercio y economía que investigara "si un acuerdo mejor podría ser negociado", dijo la Casa Blanca.

Los países del TPP, incluyendo Japón, Australia y Nueva Zelandia, respondieron con cautela, avisando de que las renegociaciones del acuerdo serían difíciles.

La última oposición de Trump al acuerdo llegó durante una cumbre con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en Mar-a-Lago, donde los dos líderes están discutiendo sobre Corea del Norte y comercio.

"Sospecho que Abe destacó a Trump la imposibilidad de una renegociación total del acuerdo del TPP en este momento", dijo Deborah Elms, directora ejecutiva del Asian Trade Center en Singapur. El último tuit del presidente de Estados Unidos "muestra que Trump aún no comprende el acuerdo", agregó.

Trump ha estado presionando a Japón para firmar un acuerdo de comercio bilateral que daría a compañías de Estados Unidos mejor acceso a la economía de Japón, la tercera mayor en el mundo. Antes Trump describió los negocios con Japón como "injustos" y "no abiertos".

El gobierno de Japón, que quedó consternado por la decisión de Trump de salirse del TPP el pasado año, ya ha dejado claro que no tiene prisa por firmar unas relaciones bilaterales con Washington.

No estaba inmediatamente claro por qué Trump mencionó a Corea del Sur en el contexto del TPP. El país no es parte del TPP, pese a que su gobierno ha expresado en algunas ocasiones su interés en unirse siempre que Estados Unidos también lo haga.