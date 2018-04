Apagón en Puerto Rico afecta a toda la isla

(CNN Español) - Puerto Rico sufrió un corte de energía en toda la isla, dijo el miércoles la autoridad de Puerto Rico, casi siete meses después de que el huracán María destruyera gran parte de la infraestructura de la isla y su red eléctrica.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico informó de un apagón en toda la isla en la mañana de este miércoles.

Según la autoridad, una excavadora operada por un contratista aparentemente causó el corte, y estimó que la energía se restablecerá en 24 a 36 horas.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, indicó que el personal técnico se encontraba atendiendo "evento que afectó el servicio eléctrico a nivel isla".

La empresa dijo que su prioridad era restaurar el servicio a los hospitales, el aeropuerto de San Juan, los sistemas de bombeo de agua y los bancos.

La interrupción masiva se produce menos de una semana después de que un árbol caído dejó sin servicio a 870.000 clientes, aproximadamente la mitad de los clientes de la autoridad de energía, en una amplia franja del territorio estadounidense.

En ese momento, la autoridad dijo que una importante línea de transmisión se dañó mientras los contratistas limpiaban la vegetación.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, crítica frecuente de los esfuerzos de recuperación desde el huracán de septiembre, tuiteó el miércoles: "¡Todo el sistema eléctrico en Puerto Rico colapsa OTRA VEZ! Volvemos al 20 de septiembre".

The entire electrical system in Puerto Rico collapses AGAIN! Back to September 20th. @DavidBegnaud @leylasantiago @maddow @stephencolbertr

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) April 18, 2018

La alcaldesa dijo que los sistemas de respaldo y las luces de la torre móvil permitirán que el juego de béisbol del miércoles por la noche entre los Indians de Cleveland y los Twins de Minnesota continúe como estaba planeado en el Estadio Hiram Bithorn.

"Nada nos detendrá", tuiteó.

"Tenemos generadores de respaldo. El juego está encendido como estaba previsto", dijo el Major League Baseball por correo electrónico.

Puerto Rico, hogar de más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses, ha lidiado con apagones generalizados durante meses desde que el huracán María devastó la isla caribeña.

Puerto Rico ha perdido 3.400 millones de horas-cliente de servicio de electricidad debido a María, según un análisis publicado la semana pasada por la firma de análisis y política de datos económicos Rhodium Group.

Es el apagón más grande en la historia de EE.UU. y el segundo más grande en el mundo, después del corte causado cuando el tifón Haiyan atravesó las Filipinas en 2013 y mató a más de 6.000 personas.

La autoridad eléctrica de Puerto Rico enfrentó críticas generalizadas a fines del año pasado por la firma de un contrato de 300 millones para restaurar el poder con Whitefish Energy Holdings, una pequeña empresa con sede en Montana que solo tenía dos empleados en ese momento.

La empresa canceló el contrato en medio de protestas públicas, y su director ejecutivo renunció en noviembre.