Pedro Almodóvar empezará a rodar en julio “Dolor y Gloria”, su nueva película

(CNN Español) - La nueva película del director español Pedro Almodóvar comenzará a rodarse a mediados de este año. Concretamente, y según ha informado él mismo a través de un comunicado en la página web de El Deseo, su productora, el inicio del rodaje de "Dolor y Gloria" está previsto para la primera mitad de julio.

Al contrario que "Julieta", su anterior largometraje, esta última película —la vigesimoprimera de su carrera— estará protagonizada por hombres: serán los actores españoles Antonio Banderas y Asier Etxeandía. También habrá mujeres, claro: Penélope Cruz y Julieta Serrano, también españolas, representarán "personajes secundarios esenciales", explicó Almodóvar en el comunicado.

“Dolor y Gloria” será una historia que, en palabras del director manchego, "narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en su ocaso".

En la película se abordarán "primeros amores, segundos amores, la madre, la mortalidad, algún actor con el que el director trabajó, los sesenta, los ochenta y la actualidad".

Antonio Banderas y Pedro Almodóvar en un evento en Hollywood, California, el 7 de noviembre de 2011. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images for AFI)

También, describió el director, "el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando". El teatro aparece en el largometraje "como elemento que dinamita y dinamiza el pasado y lo arrastra hasta el presente", relató Almodóvar.

En suma, "Dolor y Gloria" será una película que hablará "de la creación, cinematográfica y teatral, y de la imposibilidad de separar la creación de la propia vida", según el director de cine.

Antonio Banderas, coprotagonista del largometraje, celebró de esta manera el anuncio del inicio del rodaje:

"Otro milagro, bendita profesión", comentó en Instagram su compañero de reparto, Asier Etxeandía.

