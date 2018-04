La reunión entre Pompeo y Kim Jong Un ocurrió el fin de semana de Pascua, no cuando dijo Trump

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la reunión secreta entre el director de la CIA, Mike Pompeo, con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

En un tuit, Trump dijo que la reunión fue muy fluida, que se formó una “buena relación” y que ocurrió la semana pasada.

“Mike Pompeo se reunió con Kim Jong Un en Corea del Norte la semana pasada”, tuiteó Trump. “Los detalles de la Cumbre están siendo resueltos ahora. ¡La desnuclearización será algo grandioso para el mundo y también para Corea del Norte!”.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Sin embargo a pesar de lo que dijo el presidente Trump, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que esa reunión ocurrió el fin de semana de Pascua, como el diario The Washington Post y CNN habían reportado anteriormente.

La reunión tuvo lugar alrededor del 1 de abril. Esta fue reportada por primera vez por The Washington Post. El Post informó que Pompeo fue el enviado de Trump para sentar las bases de conversaciones directas entre Trump y Kim sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.

Pompeo, quien es el candidato del presidente de los Estados Unidos Donald Trump para el cargo de Secretario de Estado, no llevó a ningún funcionario de la Casa Blanca o del Departamento de Estado con él en el viaje, solo funcionarios de inteligencia, dijo una fuente el martes.

Se espera que Trump y Kim se reúnan a fines de mayo o principios de junio, en lo que sería el primer encuentro cara a cara entre un presidente estadounidense en funciones y un líder de Corea del Norte.