Un grupo de babuinos escapa de un centro de investigación usando barriles: ¿rebelión primate?

(CNN) - Cuatro babuinos, habiendo leído claramente demasiada ficción distópica, escaparon de un laboratorio de investigación biomédica en San Antonio, Texas, escalando un barril de 298 litros y saltando fuera del recinto.

Scroll for more content...

El Instituto de Investigación Biomédica de Texas (TBRI por sus siglas en inglés) describió el escape como un "incidente de ruptura del perímetro animal", que, para ser justos con los primates, suena bastante a una distopía, entonces quizá tramaban algo.

LEE: Descubren una nueva especie de primate -y ya está en peligro-

Según un comunicado de prensa del TBRI, cuatro babuinos volcaron el sábado un gran barril azul (proporcionado a los primates como una "herramienta de enriquecimiento") y lo usaron para salir de la estructura circular que funcionaba como vivienda al aire libre.

Tres pudieron traspasar dicho perímetro; el cuarto aparentemente pareció pensar mejor la idea y regresó.

Uno de ellos logró pasar de una línea de árboles a una calle cercana, donde deslumbró a los residentes con su iconoclasia y espíritu libre.

Es una broma: asustó a la gente. De acuerdo con la afiliada de CNN KSAT, las personas tomaron fotos y videos del babuino mientras corría por una carretera.

It sounds like a video game, but 4 baboons used a barrel and escaped their enclosure. More on their adventure–> https://t.co/6y71HE5Wdu pic.twitter.com/tNXNxPnGb3

— KSAT 12 (@ksatnews) April 17, 2018

En cuestión de 20 a 30 minutos, un equipo de cuidado animal del Centro Nacional de Investigación de Primates del Suroeste había reunido a los animales y los había devuelto a su recinto.

MIRA: Quedan menos de 100 ejemplares de estos animales

El instituto de investigación biomédica dice que los animales nunca representaron un peligro médico para el público, y que los equipos de cuidado y captura que se ocupaban de la situación usaban equipo de protección menos por su propio bien que por el de los primates.

"El equipo de captura de animales, por protocolo, usaba equipo de protección personal para la seguridad de los animales, ya que son susceptibles a las enfermedades humanas", se lee en el comunicado. "Estos animales no estaban infectados, ya que no estaban en un estudio activo ni se usaron en la investigación de enfermedades infecciosas".

"Este fue un incidente único", comentó Lisa Cruz, vicepresidenta asistente de comunicaciones, en el comunicado. "Hemos estado cuidando a los babuinos de investigación durante más de 50 años. Tenemos casi 1.100 babuinos en la propiedad que datan de hace ocho generaciones. Los babuinos, como todos nuestros animales, son fundamentales para la investigación biomédica".

El instituto dice que los tres primates y su compañero que se dio la vuelta están "bien".

Los barriles azules que usaron para escapar, sin embargo, han sido retirados del recinto y serán evaluados.

Quizá "enriquecieron" demasiado a los animales.