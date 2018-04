Tesla suspende la producción del Model 3 temporalmente

(CNNMoney) - Elon Musk ha venido trabajando duro para convencer a los inversores de Tesla de que la producción del primer automóvil de mercado masivo de la compañía, el Model 3, va por buen camino.

Sin embargo, el fabricante de vehículos eléctricos ha suspendido temporalmente la producción del sedán para resolver problemas en su línea de ensamblaje.

Tesla dijo este lunes que busca "mejorar la automatización" y lidiar con los cuellos de botella. No obstante, la compañía no quiso decir cuánto duraría la suspensión.

Es el último problema para Tesla, cuyas acciones se han visto afectadas por las preocupaciones que genera el retraso de la producción del Model 3. El sedán es un intento de la compañía y Musk, su presidente ejecutivo, de pasar de la fabricación de pocos vehículos de lujo a la de automóviles a una escala mucho mayor.

La interrupción de la producción fue reportada por primera vez por BuzzFeed, que dijo que duraría de cuatro a cinco días.

"Nuestro plan de producción del Model 3 incluye períodos de inactividad planificada tanto en Fremont como en Gigafactory 1", dijo un portavoz de Tesla en un comunicado, refiriéndose a las dos fábricas donde se fabrica el Model 3. "Estos períodos se emplearán para mejorar la automatización y abordar sistemáticamente los cuellos de botella, a fin de aumentar la producción. Esto no es inusual y, de hecho, es común en líneas de producción como esta".

Tesla también tuvo que detener temporalmente la producción del Model 3 en febrero. La compañía tuvo la misma explicación en dicha ocasión.

A principios de este mes, Tesla dijo que producía alrededor de 2.000 automóviles Model 3 por semana, por debajo de su objetivo de 2.500. La compañía quiere aumentar la producción a 5.000 automóviles por semana en los próximos tres meses.

La lentitud de la producción ha generado preocupación sobre si Tesla puede entrar con éxito en el mercado de vehículos producidos en serie.

El portavoz de Tesla se negó a decir este lunes si la parada temporal afectaría los objetivos actuales de la compañía.

Elon Musk, el presidente ejecutivo de Tesla, tuiteó la semana pasada que "la automatización excesiva en Tesla fue un error" y que los humanos están "infravalorados".

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2018

En una entrevista reciente con CBS, Musk admitió que estaba "preocupado", pero dijo que esperaba que la producción aumentara significativamente este trimestre.