Una persona murió tras falla de motor de avión de Southwest que tuvo que aterrizar de emergencia en Filadelfia

(CNN) - Un vuelo de pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia este martes en el aeropuerto de Filadelfia.

El presidente de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), Robert Sumwalt, dijo en una conferencia de prensa que un pasajero murió en el incidente del vuelo 1380 de Southwest.

Sumwalt dijo que los investigadores actualmente clasifican el evento como una "falla del motor". Dijo que en última instancia, podría clasificarse como una falla del motor no contenida, aunque ese es un término técnico que depende de dónde, precisamente, se originaron las partes que dejaron el motor.

Agregó que, como expiloto de Boeing 737, nunca experimentó nada parecido, aunque la NTSB ve alrededor de "tres o cuatro" fallas de motor no contenidas al año, aunque no todas involucran a operadores estadounidenses.

Dio el ejemplo del vuelo 66 de Air France, que realizó un aterrizaje de emergencia en Canadá el otoño pasado después de que uno de sus motores fallara durante un cruce por el Atlántico.

El pasajero Marty Martínez, que estaba sentado dos filas detrás de la ventana reventada, le dijo a CNN que cuando falló el motor la gente gritaba, lloraba y trataba de no enviar mensajes de texto y llamadas:

El vuelo programado desde Nueva York el martes por la mañana rumbo a Dallas fue desviado a Filadelfia cuando el perdieron el motor izquierdo del avión.

Desde el lugar de los hechos se puede ver una gran cantidad de líquido debajo y detrás del lado izquierdo del avión, y a los bomberos ayudando a los pasajeros del avión.

Southwest dijo que le vuelo salió de LaGuardia en Nueva York cuando algo salió mal. El aterrizaje fue descrito como "seguro".

En imágenes tomadas en el aeropuerto de Filadelfia se puede ver a los pasajeros desembarcando con calma.

Passengers can be seen calmly deplaning the Southwest plane that made an emergency landing in Philadelphia moments ago (Source: WPVI) pic.twitter.com/pA7QVzVHHW

— Brian Ries (@moneyries) April 17, 2018

Una foto de un pasajero muestra el motor severamente dañado:

Las operaciones del aeropuerto de Filadelfia se congelaron y ningún avión despegará por el momento:

PHL Update 12:35 PM: FAA has issued ground stop for planes on the ground at other airports waiting to depart for PHL. Check flight status with your airline. Flights are departing PHL. Passengers should expect delays.

— PHLAirport (@PHLAirport) April 17, 2018