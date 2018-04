Conchita Wurst revela que es VIH positivo

(CNN Español) - Conchita Wurst recurrió a Instagram para revelar una condición con la que ha vivido por muchos años.

La cantante que conquistó el concurso Eurovisión en 2014 dijo este lunes en un mensaje que había llegado el día de "liberarme por el resto de mi vida".

"He sido VIH positivo durante muchos años. Esto es realmente irrelevante para el público, pero un exnovio me amenaza con hacer pública esta información privada, y no le daré a nadie el derecho de asustarme y afectar mi vida en el futuro", escribió.

Wurst es el personaje del joven austriaco Thomas Neuwirth.

Wurst también se llama a sí mismo como “la mujer barbuda” en su sitio web. En su vida privada, se llama a sí mismo “Tom” y se refiere a él como un hombre.

En el papel de Conchita Wurst, a quien Neuwirth considera una “figura artística”, se refiere a sí mismo como una mujer.

Wurst dijo que ha recibido tratamiento médico durante muchos años y su virus está bajo control. Explicó que no puede transmitirlo pero que no lo había hecho público pues considera que es un asunto que solo es "relevante para aquellas personas con quienes el contacto sexual es una opción".

"Decirlo es mejor que ser descubierto por terceros. Espero construir valor y dar un paso más en contra de la estigmatización de las personas que se han infectado por el VIH, ya sea a través de su propio comportamiento o sin culpa propia", escribió.

heute ist der tag gekommen, mich für den rest meines lebens von einem damoklesschwert zu befreien: ich bin seit vielen jahren hiv-positiv. das ist für die öffentlichkeit eigentlich irrelevant, aber ein ex-freund droht mir, mit dieser privaten information an die öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in zukunft niemandem das recht, mir angst zu machen und mein leben derart zu beeinflussen. seit ich die diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer behandlung, und seit vielen jahren unterbrechungsfrei unter der nachweisgrenze, damit also nicht in der lage, den virus weiter zu geben. ich wollte aus mehreren gründen bisher nicht damit an die öffentlichkeit gehen, nur zwei davon will ich hier nennen: der wichtigste war mir meine familie, die seit dem ersten tag bescheid weiss und mich bedingungslos unterstützt hat. ihnen hätte ich die aufmerksamkeit für den hiv-status ihres sohnes, enkels und bruders gerne erspart. genauso wissen meine freunde seit geraumer zeit bescheid und gehen in einer unbefangenheit damit um, die ich jeder und jedem betroffenen wünschen würde. zweitens ist es eine information, die meiner meinung nach hauptsächlich für diejenigen menschen von relevanz ist, mit denen sexueller kontakt infrage kommt. coming out ist besser als von dritten geoutet zu werden. ich hoffe, mut zu machen und einen weiteren schritt zu setzen gegen die stigmatisierung von menschen, die sich durch ihr eigenes verhalten oder aber unverschuldet mit hiv infiziert haben. an meine fans: die information über meinen hiv-status mag neu für euch sein – mein status ist es nicht! es geht mir gesundheitlich gut, und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je. danke für eure unterstützung!

A post shared by conchita (@conchitawurst) on Apr 15, 2018 at 12:01pm PDT

Neuwirth creó a Wurst —que en alemán significa salchicha pero también ‘¿a quién le importa?’— en su adolescencia para superar la discriminación en su contra.

Se presentó en Eurovisión en 2014 con un vestido ceñido, con cabello largo y barba. Wurst obtuvo 290 puntos y se convirtió en el primer ganador de Austria en Eurovisión desde 1966.