Ganadores del Premio Pulitzer 2018: las investigaciones sobre Harvey Weinstein... y el álbum de un rapero

(CNN) - The New York Times y The New Yorker fueron galardonados este lunes con uno de los premios más prestigiosos de Estados Unidos. En ambos casos, por sus informes que pusieron al movimiento #MeToo en la agenda nacional.

Scroll for more content...

Las dos publicaciones recibieron el Premio Pulitzer para el Servicio Público por sus informes sobre el abuso sistemático de mujeres que Harvey Weinstein ejerció en la industria del entretenimiento.

Los Pulitzer, otorgados por la Universidad de Columbia, son premios anuales para periódicos, revistas y coberturas digitales. En salas de redacción de medios como The New York Times y The Washington Post, los Pulitzer se consideran la cima de toda carrera periodística.

Entre los otros ganadores están:

The Press Democrat del condado de Sonoma, California, recibió el Premio Pulitzer en Reportaje de Última Hora por la cobertura de los incendios forestales en el estado el año pasado.

The Washington Post recibió el Premio Pulitzer en Informes de Investigación por sus informes sobre el candidato del Senado estadounidense Roy Moore.

The Arizona Republic y la USA Today Network recibieron el Pulitzer Prize in Reportaje Explicativo por su análisis del muro fronterizo propuesto por el presidente Trump.

The Cincinnati Enquirer recibió el Premio Pulitzer en Informes Locales por su cobertura de la epidemia de heroína.

The New York Times y The Washington Post compartieron el Premio Pulitzer en Periodismo Nacional por su cobertura de Trump y Rusia.

Reuters recibió el Premio Pulitzer en Informes Internacionales por su cobertura del presidente filipino Rodrigo Duterte y sus nexos con los escuadrones de asesinatos de la policía.

GQ recibió el Premio Pulitzer en Escritura Especial por un perfil de Dylann Roof, que mató a tiros a nueve personas en una iglesia de Carolina del Sur en 2015.

Alabama Media Group recibió el Premio Pulitzer de Opinión por sus columnas sobre monumentos de la Guerra Civil en el estado.

La revista New York Magazine recibió el Premio Pulitzer en Crítica por el trabajo del crítico de arte Jerry Saltz.

The Des Moines Register recibió el Premio Pulitzer de Redacción Editorial por el trabajo relacionado con la atención médica en el estado.

The New York Times recibió el Premio Pulitzer en Caricatura Editorial.

The Daily Progress recibió el Premio Pulitzer en Fotografía de Noticia de Última Hora por la cobertura de las protestas en Charlottesville, Virginia.

Reuters recibió el Premio Pulitzer en Fotografúa Especial por la cobertura de la crisis de los rohinyás en Myanmar.

También se otorgaron premios por ficción, no ficción, drama, historia, biografía, poesía y música. Kendrick Lamar hizo historia por ser el primer rapero que se llevó a casa el premio de la música por su cuarto álbum de estudio, DAMN.

"Cada tantos años, una historia dominante, manejada brillantemente, emerge como favorita para el Premio Pulitzer, el más importante premio anual de periodismo", escribió J. Harris Jr., veterano ganador del Pulitzer, en Poynter la semana pasada.

"En medio de la sorprendente serie de exclusivas provenientes de Washington, y con frecuencia enfocadas en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, tal vez el trabajo más impactante de 2017 fue el informe que creó una gran corriente de opinión del fenómeno tan ampliamente descrito ahora por #MeToo y #TimesUp". escribió Harris.

Los premios reconocen "la importancia de una prensa independiente fuerte y dinámica", dijo la nueva administradora del Pulitzer, Dana Canedy, en una reciente recepción.

En una alusión a los frecuentes ataques de "noticias falsas" de Trump contra los medios, Canedy dijo que los Pulitzer reconocen "noticias reales de primer orden".

Cada año, los jueces escogen nominados en 14 categorías de periodismo y 7 categorías de arte. Luego, la junta Pulitzer se reúne en secreto para determinar a los ganadores. Puedes ver aquí la lista completa de ganadores de los Premios Pulitzer 2018.