Ataque de tiburón obliga a detener campeonato de surf en Australia

(CNN) - Un ataque de tiburón a un surfista en Australia obligó a suspender temporalmente una competencia internacional de surf.

La víctima, un hombre de unos 30 años, fue mordido en la pierna por un tiburón frente a Gracetown, al oeste de Australia, este lunes por la mañana.

El surfista consiguió remar hasta la orilla y un helicóptero de rescate lo llevó a un hospital cercano.

Peter Jovic, fotógrafo de surf, dijo al medio local ABC que había presenciado el ataque.

"Vi que el sujeto que había sido atacado se separó de la tabla [de surf] y luego comenzó a remar para llegar a una ola", dijo el testigo. "Lo llevaron a la orilla y comenzaron a atenderlo para detener el sangrado", agregó.

Se informó que la condición del hombre era estable.

"Está consciente, respira y recibe tratamiento por lesiones en las piernas", informó St John Ambulance, un servicio local de ambulancias, en su cuenta de Twitter.

El ataque obligó a suspender la competición internacional de surf, la Margaret River Pro 2018, de la Liga Mundial de Surf (WSL, por sus siglas en inglés).

"Hemos sido alertados de un incidente de tiburón que ocurrió cerca de Gracetown", dijo la WSL en un tuit. "La seguridad de nuestros surfistas y nuestro personal es una prioridad", agregó la entidad.

Posteriormente, la WSL agregó que la competencia, que forma parte del World Championship Tour de la WSL y presenta a los mejores surfistas clasificados, se reanudó.

"Tras una hora de espera, la #MargiesPro vuelve a estar activa con medidas de seguridad mejoradas, incluidos esquiadores y drones en la zona", detalló la WSL en Twitter.

Según ABC, el surfista profesional hawaiano John John Florence tuvo un encuentro cercano con tiburones mientras practicaba surf en el área justo antes de la competencia.

Dijo que había visto algo en el agua antes de regresar velozmente a la orilla. Luego grabó imágenes aéreas desde un dron en las que se apreciaban dos grandes tiburones.