Netflix está imparable y no hay quién le haga sombra

Pero no te equivoques: Netflix es el rey de Hollywood, Silicon Valley y Wall Street.

Pero no te equivoques: Netflix es el rey de Hollywood, Silicon Valley y Wall Street.

Las acciones de Netflix han subido más del 60% este año, algo significativamente mejor que Facebook, Apple, Amazon y Alphabet, el propietario de Google y YouTube.

Netflix publicará su reporte del primer trimestre este lunes, y los analistas pronostican un crecimiento fenomenal. Esperan un aumento del 40% anual en sus ventas, un incremento del 60% en ganancias y 7,5 millones más de suscriptores.

Es innegable que la empresa tiene un gran impulso, y cada vez recibe más cariño de las grandes compañías de medios. Netflix anunció una asociación ampliada este viernes con el gigante del cable y propietario de NBCUniversal, Comcast.

Desde 2016, Comcast ha permitido que sus suscriptores de X1 TV e Internet inicien sesión directamente en Netflix. Ahora, Comcast ofrecerá suscripciones de Netflix en más de sus paquetes de cable Xfinity.

Verizon tiene un trato similar para sus suscriptores de FiOS. En febrero, comenzó a ofrecer un año gratis de Netflix a los clientes que se registren para servicios de internet, televisión y telefonía.

Netflix ahora también está disponible como canal en FiOS, lo que significa que las personas pueden iniciar sesión fácilmente directamente a través del televisor en lugar de hacerlo a través de un dispositivo móvil o una caja, como Roku o Google Chromecast.

Las compañías de medios, tanto de producción de contenido como de distribución, parecen darse cuenta de que tienen que hacer las paces con Netflix porque la compañía es dueña de muchos shows que la gente ama.

Jessica Jones. Stranger things. The Crown. Orange is the new black. 13 Reasons Why. Y la lista continúa.

Esa es una de las razones por las que Netflix recibió más buenas noticias este viernes, antes de su informe financiero. El analista de Deutsche Bank, Bryan Kraft, elevó su precio objetivo en Netflix a 350 dólares por acción, casi 15% más alto que donde cerró el jueves.

"Netflix ha cambiado la industria de una manera profunda y al hacerlo se ha dado una ventaja significativa, lo que hace que sea muy difícil para las compañías de medios tradicionales, o incluso otras grandes compañías de tecnología, ponerse al día", escribió Kraft.

Netflix ya no es un valiente advenedizo de los medios de comunicación. Continúa enfrentando la dura competencia de Amazon, Apple y el servicio de streaming respaldado por Big Media Hulu.

Y Disney apunta a lanzar su propio servicio de transmisión a fines del 2019. Y puede terminar ofreciendo contenido de 21st Century Fox, un inversionista de Hulu, si se aprueba su acuerdo para comprar el negocio de películas de Fox.

Pero Netflix ahora tiene un valor de mercado de 136.000 millones de dólares, más que muchos de sus rivales de medios.

Es dos veces más valioso que Fox, que tiene una capitalización de mercado de 67.800 millones de dólares. El valor de mercado de Time Warner está justo por encima de los 75.000 millones de dólares. Los primos corporativos (y posibles socios de fusión) CBS y Viacom valen 31.700 millones de dólares conjuntamente.

Netflix pronto podría superar el valor de mercado de Comcast, que vale 153.000 millones de dólares, y se dirige en la dirección opuesta a Netflix. La acción del operador de televisión se ha desplomado casi 20%.

Dilo de nuevo, Mel. Es bueno ser el rey.