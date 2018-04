Mueren siete presos tras una pelea en una cárcel de Carolina del Sur

(CNN) - Siete presos murieron y otros 17 resultaron heridos durante la noche en una prisión de Carolina del Sur. Se trata del cuarto incidente mortal en las instalaciones desde el pasado año.

Ningún funcionario resultó herido en la última pelea en la Institución Correccional Lee en Bishopville, dijo Jeffrey Taillon, vocero del Departamento de Correcciones de Carolina del Sur.

El suceso empezó a las 7:15 p.m. ET el domingo e involucró "múltiples altercados con presos en tres unidades diferentes", explicó Taillon. Las instalaciones fueron aseguradas a las 2:55 a.m. ET del lunes.

No se han dado más detalles sobre las consecuencias de las peleas.

La prisión tiene capacidad para unos 1.650 presos.

La Institución Correccional Lee es una prisión de máxima seguridad para hombres. Ha sido lugar de varios otros brotes violentos y mortales el pasado año, reportó la afiliada de CNN WACH.

El pasado mes, reclusos supuestamente subyugaron a un funcionario durante más de una hora y tomaron el control de una parte de una de las unidades.

En febrero, el preso Robert Odell Brown fue asesinado por otro recluso en la misma cárcel.

En noviembre, otras pelea entre dos prisioneros llevó a la muerte por apuñalamiento del interno Larry Rainey.

El pasado julio, el recluso Christian D. Ray murió por las heridas causadas durante una pelea.

- Carma Hassan y Lechelle Benken, de CNN, contribuyeron a este reporte.