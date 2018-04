Muere R. Lee Ermey, actor de "Full Metal Jacket"

(CNN) - Lee Ermey, el actor conocido por su papel nominado al Globo de Oro como un sargento de instrucción intimidante en la película Full Metal Jacket, murió este domingo a los 74 años, según su manager.

Ermey murió de complicaciones por neumonía, dijo Bill Rogin, su manager, en una publicación en Twitter. Rogin no respondió a las llamadas de CNN.

Ermey interpretó el papel del duro sargento de artillería Hartman, que entrenaba a un nuevo grupo de reclutas en la película de 1987 Full Metal Jacket. Ermey recibió una nominación a Mejor actor de reparto en los Globo de Oro por su actuación en la película dirigida por Stanley Kubrick.

El veterano de la guerra de Vietnam le dio una autenticidad al papel después de haber servido en la infantería de marina entre 1961 y 1972. Durante dos años, Ermey fue instructor militar en el Centro de Reclutamiento de la Infantería de Marina en San Diego y fue promovido al rango de sargento de artillería, según una biografía de su sitio web.

"Es extremadamente difícil de cuantificar verdaderamente las cosas que este hombre ha hecho desinteresadamente por, y en nombre de, muchos hombres y mujeres uniformados”, dijo Rogin en un comunicado en Facebook.

“También contribuyó a muchos personajes icónicos e indelebles en el cine que vivirán por siempre”, añadió su manager.

El Ejército de Estados Unidos también se pronunció sobre la muerte de Ermey.

“Descana en Paz, Gunny. Estamos agradecidos por tu servicio a nuestro país y por apoyar a los miembros del servicio. Semper Fi”.

Ermey apareció en otras películas como Dead Man Walking (1995), Seven (1995), Prefontaine (1997) y Leaving Las Vegas (1995).

También hizo doblajes y contenido más ligero. Su voz apareció en Los Simpsons, Padre de Familia y Toy Story. En esta última hizo la voz del Sargento, el soldado verde del ejército. Además tuvo dos programas en History Channel: Mail Call —en el que respondía preguntas sobre el ejército— y Lock N’ Load, con R Lee Ermey, que se enfocaba en armas.

Ermey nació en Emporia, Kansas, el 24 de marzo de 1944.

Después de servir en la Infantería de Marina, entró a la Universidad de Manila en las Filipinas usando sus beneficios del ejército y estudió arte dramático. Apocalypse Now fue grabado en el área y fue allí donde Ermey tuvo su primer papel destacado en su carrera actoral que abarcó tanto el cine como la televisión, según su sitio web.

“El R. Lee Ermey real fue un hombre de familia, y un alma amable y gentil. Fue generoso con todos a su alrededor. Y, especialmente, se preocupaba profundamente por los otros que estaban en necesidad”, dijo Rogin en su comunicado.