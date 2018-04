La explosiva entrevista de James Comey sobre Donald Trump

(CNN) - El exdirector del FBI James Comey advirtió que si el presidente Donald Trump alguna vez intenta despedir al fiscal especial Robert Mueller, entonces sería el "ataque más serio del presidente en el estado de derecho" y dijo que "es posible" que los rusos podría tener información sobre Trump que podría usarse para comprometerlo.

Comey también dijo que Trump es "moralmente incapaz de ser presidente" y afirmó que hay "ciertamente alguna evidencia de obstrucción a la justicia" por parte de Trump.

Los comentarios se produjeron durante una amplia entrevista exclusiva con el presentador principal de ABC News, George Stephanopoulos. La aparición de los medios es la primera vez que Comey se sienta para una entrevista televisada desde que Trump lo despidió el año pasado. También inicia una gira promocional en la que el exdirector del FBI se está embarcando para promover el lanzamiento de su nuevo libro, "A Higher Loyalty".

Durante la entrevista, Stephanopoulos le preguntó a Comey qué significaría "si el presidente Trump intenta despedir a Robert Mueller". Comey respondió: "Esperaría que eso haga sonar las alarmas de que este es su ataque más serio hasta el momento en el estado de derecho. Sería algo que ... es más alto que todas las peleas normales sobre la política. Sería para la vergüenza eterna de los partidarios si no pudieran ver ese nivel superior y protegerlo".

Mueller está investigando la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y cualquier vínculo potencial entre los asociados de la campaña Trump y Rusia. Trump ha calificado repetidamente la investigación como una cacería de brujas y ha negado cualquier confabulación.

Stephanopoulos también le preguntó a Comey si cree que los rusos han comprometido al presidente.

"Creo que es posible, no sé", dijo Comey. "Desearía no tener que decir eso, pero es la verdad. Siempre me ha impresionado, y todavía me parece poco probable, y hubiera podido decir con mucha confianza sobre cualquier otro presidente con el que haya tratado que no es así, pero ahora puedo decir que es posible".

Comey amplió esa declaración en una entrevista publicada el lunes por la mañana por USA Today.

"Hay una posibilidad distinta de cero de que los rusos tengan algo, algo de influencia sobre él que esté arraigado en su experiencia personal, y no sé si ese es el asunto de la actividad en una habitación de hotel o en las finanzas de Moscú u otra cosa", dijo Comey.

En la entrevista de ABC News, Comey ofreció un juicio mordaz sobre si Trump está calificado para servir como presidente, diciendo que él cree que Trump es "moralmente inadecuado" para servir en la oficina más alta de la nación.

El exdirector del FBI continuó diciendo que una persona "que habla y trata a las mujeres como si fueran piezas de carne, que miente, constantemente, sobre asuntos grandes y pequeños, e insiste en que el pueblo estadounidense lo cree, no es apta para ser presidente de los Estados Unidos por razones morales".

Pero Comey dijo que no quiere ver a Trump acusado. Cuando Stephanopoulos le preguntó al exdirector del FBI si Trump debería ser acusado, Comey dijo: "Espero que no, porque creo que el proceso de destitución de Donald Trump dejaría al pueblo estadounidense desamparado, la gente en este país necesita pararse, ir a las urnas y votar por sus valores. La acusación, en cierto modo, lo causaría un corto circuito en ese sistema".