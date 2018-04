Beyoncé hace historia en Coachella

(CNN) - Después de años de espera, Beyoncé actuó el sábado ante una multitud de emocionados seguidores en Coachella.

Scroll for more content...

"¿Todos listos, Coachella?", preguntó al público al inicio de su presentación, con lo que ya es la primera mujer de color que encabeza el festival musical realizado en Indio, California.

Los emocionados seguidores hallaron un nuevo nombre para el festival este año: Beychella. Otros actos principales fueron Weeknd y Eminem.

"Coachella, gracias por permitirme ser la primera mujer negra cabeza de cartel", dijo Beyoncé antes de cantar "Run the World (Girls)".

Durante casi dos horas de espectáculo, Beyoncé ofreció una sorpresa tras otra.

Un tributo a Nina Simone y palabras de Malcolm X. También cantó "Deja Vu" junto a su espos, Jay-Z, y bailó con su hermana, Solange.

Tras meses de rumores, los asistentes a Coachella también fueron testigos de la reunión de Destiny's Child, el grupo del que surgió Beyoncé.

Kelly Rowland y Michelle Williams aparecieron en el escenario para cantar sus éxitos de los 90, como "Say My Name", "Soldier" y "Lose My Breath".