(CNN) - El director de cine Milos Forman, conocido por su trabajo en las películas ganadores del Oscar "One Flew Over the Cuckoo's Nest" y "Amadeus", falleció, informó su representante.

El cineasta tenía 86 años, dijo Dennis Aspland, representante de Forman.

El galardonado director nació en Caslav, República Checa, en 1932.