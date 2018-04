El actor Will Ferrell sufrió un grave accidente automovilístico en California

(CNN) - El actor Will Ferrell estuvo involucrado en un accidente de autos el jueves en la noche en California, según documentos oficiales.

Scroll for more content...

Farell, de 50 años, iba como pasajero en una camioneta que se volcó durante un accidente en el que estuvieron involucrados dos autos este jueves en la noche en el condado Orange, según el reporte del accidente de la Patrulla de Caminos de California.

Ferrell y otras tres personas en el auto fueron trasladadas al hospital. El actor sufrió heridas menores y ya fue dado de alta, según un reporte de la revista People.

LEE: Will Ferrell habla español y se desnuda en la "Casa de mi Padre"

You are welcome, San Diego! #CA49 #GlamUpTheMidterms pic.twitter.com/ypv5kHlBbA

— Glam Up The Midterms (@GlamUpMidterms) April 13, 2018

El manager de CNN no ha respondido a los requerimientos de CNN para hacer un comentario.

Según el reporte del accidente, el vehículo de Ferrell fue golpeado cuando otro auto viró en su carril. La SUV del actor luego golpeó el separador central y luego se volcó.

El jueves en la noche, Ferrell apareció en un evento de ‘Funny or Die’, llamado Glamp Up The Midterms, en San Diego, California. Al parecer Ferrell —conocido por su personaje de Ron Burgundy y otros personajes de Saturday Night Live— regresaba de ese evento cuando se registró el accidente.

- Chloe Melas de CNN contribuyó con este reporte.