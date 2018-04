Habla el portero al que le pagaron guardar silencio sobre un rumor sexual sobre Trump

(CNNMoney) – Un portero que, según informes, fue pagado por el National Enquirer para guardar silencio sobre un rumor sobre la vida sexual de Donald Trump, habló en un comunicado el jueves por la tarde.

Scroll for more content...

"Hoy me desperté al saber que un acuerdo confidencial que tuve con AMI (The National Enquirer) con respecto a una historia sobre el presidente Trump se filtró a la prensa", dijo el portero, Dino Sajudin, en un comunicado obtenido por CNN. "Puedo confirmar que, mientras trabajaba en Trump World Tower, me ordenaron no criticar a la exama de llaves del presidente Trump debido a una relación anterior que tuvo con el presidente Trump, que produjo un hijo".

La sugerencia de Sajudin de que Trump concibió un hijo fuera del matrimonio no ha sido confirmada independientemente por ninguno de los medios que han investigado la historia.

La casa matriz del tabloide National Enquirer está respondiendo fuertemente después de que dos reportes de prensa diferentes revelaran que ese medio de comunicación le pagó al portero para mantenerlo en silencio sobre ek rumor acerca de la vida sexual del hoy presidente de Estados Unidos.

America Media Inc (AMI), la compañía propietaria de National Enquirer, aseveró este jueves que “niega categóricamente” la acusación que protagoniza los explosivos informes de la revista The New Yorker y de Associated Press.

MIRA: ¿Sabía Trump sobre el pago a Stormy Daniels? El presidente rompe el silencio

Los dos medios de comunicación reportaron que, a finales de 2015, AMI le pagó 300.000 dólares a Sajudin para evitar que fuera a divulgar el rumor de que Trump concibió un hijo fuera del matrimonio. Sajudin le dijo al tabloide que había oído que el entonces magnate engendró un hijo con una de sus empleadas a finales de la década de 1980, según los reportes.

En una práctica denominada “encontrar y matar” (“catch and kill”, en inglés), la publicación compró los derechos exclusivos de la historia de Sajudin y los enterró como un favor para Trump, sostienen los informes periodísticos.

El autor del artículo en The New Yorker, Ronan Farrow, le dijo este jueves al programa “New Day” de CNN que la orden de suspender la historia vino de David Pecker, editor de National Enquirer y amigo de Trump.

“Esto se trata de que las personas más poderosas en el país tienen la capacidad de silenciar y cambiar la narrativa de las noticias a su voluntad”, señaló Farrow. “Creo que el pública debería saber eso”, comentó.

Además, la historia también menciona al abogado personal de Trump, Michael Cohen. Farrow reportó que habló con dos exempleados de AMI quienes dijeron creer “que Cohen estaba en contacto cercano con ejecutivos de AMI mientras los periodistas de la compañía investigaban la historia de Sajudin”.

“AMI niega categóricamente que Donald Trump o Michael Cohen tuvieran algo que ver con la decisión de no perseguir una historia acerca de un ‘hijo natural’ que se determinó no era creíble”, sostuvo la casa matriz de National Enquirer este jueves en un comunicado. “La insinuación de que David Pecker alguna vez ha usado fondos de la compañía para ‘cerrar’ esta o cualquier investigación no es cierta. Adicionalmente, AMI y el señor Pecker rechazan enfáticamente cualquier sugerencia frente a que podría existir una ‘sociedad’ creada que influiría cualquier lazo comercial con respecto a AMI. Estas afirmaciones son insensatas, sin fundamento y falsas”, insistió.

También se informó que supuestamente, en agosto de 2016, AMI le pagó a la exmodelo de Playboy Karen McDougal 150.000 dólares por su historia acerca de un romance de nueve meses con Trump. El supuesto acuerdo habría incluido también un convenio para McDougal publicara columnas habituales sobre envejecimiento y estado físico. Ahora, National Enquirer nunca sacó a la luz la historia y solo ejecutó una pequeña porción de las columnas acordadas. AMI ha dicho que la exmodelo no produjo los textos, según The New Yorker. Y Trump ha negado haber tenido una aventura con McDougal.

LEE: Exabogado de Stormy Daniels y Karen McDougal dice que aún no se ha dicho toda la verdad

“Esto establece ahora un patrón”, aseveró Farrow.

The New Yorker informó que tan pronto como contactó a AMI para que comentara respecto a la historia, el sitio web de la compañía sobre chismes de celebridades Radar Online publicó un artículo acerca del escándalo y el pago a Sajudin. Según el texto de Radar Online, The National Enquirer decidió no salir con el tema porque pudo determinar que el rumor acerca del amorío era falso. También se reportó que el tabloide eximió posteriormente a Sajudin de los términos del contrato que le impedían hablar con otros medios de comunicación.

La historia de Radar Online incluso citó al editor del National Enquirer y ejecutivo de AMI Dylan Howard quien, según Farrow, se reunió con periodistas y un abogado de Associated Press durante el verano pasado cuando este último medio investigaba el tema.

“Cuando nos dimos cuenta de que no podríamos publicar y de que otros medios se acercaron a la fuente por su historia, eximimos a Sajudin de la cláusula de exclusividad que había acompañado su pago de 300.000 dólares, dejándolo libre para contarle su historia a quien quisiera”, le explicó Howard a Radar.

En un comunicado propio, Howard sostuvo que es “una desconcertante perspectiva del nivel de histeria y partidismo en la política estadounidense el hecho de que no reportar una historia, que múltiples medios de comunicación ahora también han confirmado es falsa, se convierta en noticia”.

“Pagar por información ha sido durante mucho tiempo una práctica de National Enquirer e insinuar que únicamente pagó y no publicó historias sobre cualquier persona en particular es absurdo. Afortunadamente, la Primera Enmienda no juega en la política”, condenó Howard. “El hecho de que ninguna otra organización de noticias haya podido validar la historia después de que AMI eximió al sujeto de la cláusula de exclusividad confirma las bases de nuestra decisión editorial. Para una descripción más completa y precisa de los hechos, por favor lean la historia completa en RadarOnline”, concluyó.

MIRA: Stormy Daniels hablará sobre su supuesta aventura con Trump: ¿quién es quién en el caso?

Sin embargo, tanto The New Yorker como Associated Press hablaron con miembros de National Enquirer, quienes señalaron que se les indicó no seguir con la historia incluso después de que Sajudin entregara la pista. Los dos medios de comunicación aclararon que no pudieron confirmar los hechos detrás del rumor y que las personas de la familia involucradas en la historia la negaron. Ninguno publicó el nombre de la mujer o el niño.

El abogado personal de Trump, Michael Cohen, ha dicho en un caso diferente que le pagó 130.000 dólares a Stephanie Clifford, una actriz porno conocida bajo el nombre de Stormy Daniels, para que no revelara su supuesto amorío con Trump. Aparentemente, las autoridades federales están investigando el pago, al ejecutar órdenes de registro esta semana para hallar pruebas sobre el asunto. Trump niega haber tenido una aventura amorosa con Clifford.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de CNN para comentar al respecto. CNN no pudo contactar a Sajudin.