Gianluigi Buffon: El árbitro Michael Oliver tiene “un cubo de basura” como corazón

(CNN) - “Rabia y Orgullo”. Ese era el titular de La Gazzetta dello Sport. El diario barcelonés Sport lo calificó como “El robo del siglo”.

La rabia fue lo que atrapó a Gianluigi Buffon —el guardameta del Juventus que estaba muy en el centro de la dramática salida del club italiano de los cuartos de final de la Liga de Campeones por parte del Real Madrid— tanto en los minutos finales del partido como después cuando habló con los medios de comunicación.

Buffon estaba furioso de que el árbitro inglés Michael Oliver pitara un penalti en el tiempo de descuento después de que el defensa de la Juve Medhi Banatia empujara a Lucas Vásquez en el área y también pareciera atrapar al español con su pierna izquierda. Vásquez, al parecer, habría tenido un claro intento de gol a cinco yardas si no hubiera sido por el contacto.

El legendario portero italiano vio una tarjeta roja por empujar a Oliver y atacarlo verbalmente, mientras Cristiano Ronaldo mantenía su tranquilidad en medio de todo el furor para convertir un penalti en el minuto 97 y vencer al dos veces campeón europeo 4-3 a pesar de haber sido derrotados 3-1 en la noche en el Santiago Bernabéu.

Después, el jugador de 40 años ganador de una Copa Mundial —que probablemente jugó su último juego en la Liga de Campeones pues su retiro está en el horizonte— seguía furioso. El portero aseguró que Oliver se había desmoronado.

“Fue un décimo de un penalti”, dijo Buffon a Mediaset Premium en una cita llevadas por el sitio web Football Italia. “Yo sé que el árbitro vio lo que él vio, pero ciertamente fue un incidente dudoso”.

“Claramente no puedes tener un corazón en tu pecho, sino un cubo de basura. Encima de eso, si no tienes el carácter de caminar en un campo como este, en un estadio como este, puedes sentarte en la gradería con tu esposa, tus hijos, y tomarte una Sprite y comer palomitas”, agregó Buffon.

“No puedes arruinar los sueños de un equipo. Le pude haber dicho al árbitro cualquier cosa en ese momento, pero él tenía que entender el grado de desastre que estaba creando. Si no puedes manejar la presión y tienes el coraje de tomar una decisión, entonces deberías solo sentarte en las gradas y comer tus crispetas”, dijo Buffón.

CNN contactó a la Liga Premiere ofreciéndole a Oliver el derecho de responder a los comentarios de Buffón pero la organización respondió en un correo electrónico: “No haremos ningún comentario en nombre de Michael o de Professional Game Match Officials Limited”.

Agnelli estaba irritado

El presidente de la Juve, Andrea Agnelli, estaba tan irritado como Buffon, y aseguró que la UEFA seguía asignando réferis que estaban contra los equipos italianos.

Agnelli se refirio al primer tiempo, cuando el atacante estrella de la Vecchia Signora (o Vieja Señora como se le conoce al equipo), Paulo Dybala, fue expulsado por dos tarjetas amarillas en la derrota 3-0 en Turín, por lo que se perdió la segunda parte.

“Por la misma razón, la vanidad del diseñador del arbitraje está tratando de demostrar científicamente que es imparcial y sigue asignando réferis que están contra los clubes italianos”, dijo Agnelli, quien pidió que se introdujera el arbitraje asistido por video (VAR), a Mediaset.

“Los jugadores comenten errores, también los árbitros, pero este funcionario perdió completamente el control de la situación. Un árbitro en Madrid para los cuartos de final debió haber visto la primera parte, darse cuenta de que la tarjeta roja de Dybala fue excesiva y entender las diferentes situaciones”, agregó.

“El arbitraje esta noche estuvo en caos total”, puntualizó el presidente del Juventus.

El arbitraje asistido por video o VAR, será usado por primera vez en la Copa Mundial de fútbol de la FIFA, aunque en febrero el presidente de la UEFA Aleksander Ceferino dijo que el sistema no debería ser usado en las próximas temporadas de la Champions League.

Los comentarios de Agnelli, en particular, pueden llamar la atención de la UEFA. Cuando CNN la contactó, la organización dijo que estaba “esperando información relevante de nuestro departamento disciplinario” para ver si se debe tomar cualquier acción contra el Juventus.

Fue un claro penalti, dice Ronaldo

Ronaldo depositó fríamente su disparo en la cancha del remplazo de Buffon, el arquero Wojciech Szczesny, incluso después de una larga espera y a pesar de todos los intentos de los jugadores del Juventus para desalentarlo antes de cobrar el penalti.

Para el portugués, que había anotado dos goles en el primer tiempo, no hubo duda de que hubo penal.

“No entiendo por qué están peleando”, dijo en la zona mixta, según Football Italia. “Lucas fue derribado desde atrás y si ellos no le hacen la falta, es gol”.

El regreso casi milagroso de Juventus en la batalla de los finalistas llega después de que Roma anuló una desventaja de tres goles y eliminara a Barcelona, el archirrival del Real Madrid, este martes. Entre tanto el Bayern Munich avanzó 2-1 en el global contra el Sevilla después de un empate 0-0 en Munich.

Liverpool se unió al Real Madrid, Bayern Munich y a la Roma en el sorteo de semifinales el viernes. Los rojos derrotaron al líder de la Liga Premier, Manchester City, 5-1 en el resultado global.