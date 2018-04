Facebook debería pagarnos por usar nuestros datos

Nota del editor: Jennifer Granholm es exgobernadora de Michigan y asesora principal de Media Matters, y Chris Eldred es el asesor de políticas y comunicaciones del American Jobs Project. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.

Scroll for more content...

(CNN) - Al ser interrogado en las comisiones conjuntas del Senado el martes, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo algo que debería hacer sonreír a todos los usuarios de Internet:

"Cada contenido que compartes en Facebook es tuyo".

Zuckerberg solo quería decir que los usuarios deberían controlar quién ve sus publicaciones. Pero tal vez deberíamos tomarlo literalmente. ¿Qué pasa si los datos personales tienen un valor como cualquier otra propiedad? ¿No deberían los propietarios de los datos ser compensados ​​por su uso?

MIRA: Con cada "me gusta", Facebook te conoce más

Los datos son inmensamente valiosos para las compañías de Internet, especialmente aquellas que ofrecen servicios gratuitos a los usuarios y hacen dinero a través de publicidad dirigida, como Facebook y Google. Pero los datos también son muy apreciados por otras compañías. Amazon analiza las consultas de búsqueda para descubrir qué productos mostrar a compradores similares. Entrena a Alexa para convertirse en una mejor oradora y oyente con las instrucciones habladas de los usuarios a sus asistentes domésticos de Amazon Echo.

Uber usa los historiales de uso para mejorar su servicio de búsqueda de viaje. Tesla recopila imágenes de automóviles utilizando su característica de "piloto automático" para mejorar las capacidades autónomas de sus vehículos.

Mark Zuckerberg ante el Senado de Estados Unidos.

Otras compañías de Internet analizan los datos de usuarios para mejorar su diseño de producto, retención de clientes e iniciativas que les ayuden a aumentar sus ganancias. A pesar de esto, los datos no se contabilizan de forma transparente en las hojas de balances.

MIRA: ¿Perdieron el control de Facebook sus creadores y administradores?

Por supuesto, los datos recopilados brindan al usuario el beneficio de una experiencia en línea personalizada y con anuncios orientados a sus preferencias. Facebook argumentaría que una experiencia de usuario gratuita y personalizada es el valor que obtienes a cambio de que te saquen tus datos. ¿Pero es eso un intercambio justo? ¿El valor que obtienes es igual al beneficio que obtiene Facebook?

Sheryl Sandberg incluso sugirió esta semana (hipotéticamente, dijo Facebook más tarde,) cobrar al cliente si se ocultan datos: si se niega a compartir sus datos, tendría que pagar para usar Facebook. En una encuesta informal en Twitter (984 encuestados), el 83% dijo que no pagaría a Facebook a cambio de no recibir publicidad.

Si esto es cierto, los datos de una persona valen más que la experiencia personalizada que ofrece Facebook.

El hecho es que, que te den algo de valor por tus datos no es nuevo. Cuando vayas a Safeway o CVS, puede obtener un descuento si ingresas tu número de teléfono o deslizas tu tarjeta de la tienda al momento de pagar. Pero no en Facebook ni en ninguna otra plataforma que use tu información para obtener ganancias.

Si, como testificó Zuckerberg, tus datos son tuyos, tal vez deberíamos reconocer que las personas tienen un interés en la propiedad sobre su propia información. Y si una corporación está utilizando tu información y datos personales para obtener grandes ganancias, entonces tal vez esa corporación debería compartir los beneficios contigo: llámalo participación en los ingresos para la gente común.

MIRA: Lo que ha dicho Zuckerberg sobre la privacidad desde que nació Facebook

A medida que la inteligencia artificial y los dispositivos conectados se filtran en los hogares y lugares de trabajo, la recopilación de datos en nuestras vidas se está volviendo omnipresente. Entonces, vale la pena preguntar: en una época en la que la riqueza y la desigualdad de ingresos son notablemente persistentes, ¿deberían algunas empresas de tecnología seguir obteniendo ganancias abrumadoras mientras que las personas de cuyos datos dependen no reciben ninguna compensación? ¿Cómo podemos medir el valor de los datos?

Esas son las preguntas que merece la pena hacer.

En la testificación del martes, el senador Jon Tester dijo a Zuckerberg: "Usted dijo en múltiples ocasiones durante esta audiencia que soy el dueño de mis datos... Eso suena bien, pero en la práctica usted está ganando 40.000 millones de dólares al año. Yo no estoy haciendo dinero en ello. Se siente como si usted poseyera los datos".

Tal vez es hora de aclarar quién posee tus datos, y cuál es el valor de ese interés de la propiedad.