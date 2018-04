Trump intenta enturbiar la fecha del potencial ataque a Siria

(CNN) - El presidente de Estados Unidos Donald Trump intentó este jueves oscurecer el momento de posibles ataques aéreos sobre Siria, un día después de indicar que eran inminentes.

"Nunca se dijo cuándo se produciría un ataque a Siria. ¡Podría ser muy pronto o no tan pronto!", escribió el presidente. El mensaje, en particular, no descarta planes para atacar a Siria en represalia por el presunto ataque químico del fin de semana contra civiles a manos del régimen de Assad.

El miércoles, Trump prometió frustrar el sistema de defensa antimisiles de Rusia en Siria, advirtiendo que los misiles "vendrán, serán nuevos y bonitos e inteligentes". Sin embargo, el presidente no se refirió al momento oportuno del ataque.

Pero al tuitear sobre el próximo ataque, Trump telegrafió públicamente los planes militares, algo por lo que criticó duramente al expresidente Barack Obama en 2013.

Trump el jueves también sugirió que no recibió suficiente crédito por las victorias estadounidenses contra ISIS en la región.

"En cualquier caso, los Estados Unidos, bajo mi administración, han hecho un gran trabajo librando a la región de ISIS", escribió el presidente en el mismo tuit. "¿Dónde está nuestro 'Gracias, Estados Unidos'?"