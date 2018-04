El caso por crímenes sexuales contra Kevin Spacey está bajo revisión de la fiscalía

(CNN) – La Fiscalía del Distrito del condado de Los Ángeles está revisando un caso por crímenes sexuales contra el actor Kevin Spacey, según le informaron funcionarios a CNN.

El caso fue presentado a los fiscales el pasado 5 de abril por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, según un portavoz de la fiscalía.

MIRA: Empleados de "House of Cards" denuncian acoso y agresión sexual de Kevin Spacey

No se proporcionó información adicional.

Un abogado de Spacey no respondió inmediatamente la solicitud de CNN para comentar al respecto.

La noticia se produce casi seis meses después de que Spacey fuera acusado de hacer un avance sexual contra el actor Anthony Rapp, cuando este último tenía apenas 14 años.

Rapp, ahora de 46 años, relató el supuesto incidente ocurrido en 1986 con Spacey, de 26 años para ese entonces, en una entrevista con Buzzfeed publicada en octubre pasado.

En respuesta a las acusaciones, Spacey escribió en su cuenta de Twitter que estaba “más que horrorizado de escuchar la historia (de Rapp)” y añadió que no recordaba el encuentro.

“Pero si me comporté en ese momento como él lo describe, le debo la disculpa más sincera por lo que habría sido una conducta de borracho profundamente inapropiada y lamento los sentimientos que él describe haber cargado consigo todos estos años”.

Días después, miembros de la producción de “House of Cards” le detallaron a CNN situaciones de acoso sexual y una supuesta instancia de agresión sexual.

Una expresentadora de noticias de televisión también reveló que su hijo supuestamente fue agredido sexualmente por Spacey en 2016.

Un abogado de Spacey no respondió a la solicitud de CNN para comentar en ese momento.

LEE: Kevin Spacey buscará tratamiento tras ser señalado de acoso sexual

Además, Netflix cortó sus vínculos con Spacey como resultado de las acusaciones, una decisión que le costó a la compañía aproximadamente 39 millones de dólares.

La siguiente temporada de la popular serie “House of Cards” debutará el próximo otoño, con Robin Wright como protagonista.

En Londres, 20 denuncias contra Spacey por comportamiento sexual inapropiado salieron a la luz durante una investigación encargada por funcionarios del Teatro The Old Vic, donde el actor fue director artístico entre 2004 y 2015.

The Old Vic señaló que las denuncias se extendieron desde 1995 hasta 2013, y que la mayoría de los señalamientos tuvieron lugar antes de 2009. El teatro agregó que no había sido posible verificar ninguna de las acusaciones.

En ese momento, los representantes de Spacey no respondieron a la solicitud de comentario hecha por CNN.

Spacey buscó tratamiento no especificado después de las acusaciones hechas por Rapp, pero no ha aparecido en público desde entonces.

Megan Thomas y Chloe Melas contribuyeron a este informe.