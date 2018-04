¿Qué debes hacer si toda tu información de Facebook fue expuesta en el escándalo de Cambridge Analytica?

(CNNMoney) - El escándalo de información de Facebook ha sido mucho más personal para millones de usuarios.

Este lunes, la red social empezó a notificar a 87 millones de usuarios de que su información al parecer fue compartida con Cambridge Analytica, una compañía de datos políticos que trabajó con la campaña presidencial de Donald Trump.

Aunque muchos usuarios de Facebook se levantaron este martes en la mañana con una alerta en la parte más alta de su sección de noticias, no todas las cuentas han sido notificadas aún.

Si como yo, no has visto una notificación en tu aplicación de Facebook o en la versión de escritorio, puedes hacer clic aquí para saber si tus datos fueron recogidos.

Pero los usuarios afectados de Facebook no están seguros de qué hacer después de saber que información como su fecha de nacimiento, lugares de residencia e información personal fuera colectada por Cambridge Analytica.

¿La respuesta corta? No debes hacer mucho, por ahora.

Incluso si borras tu cuenta de Facebook o eliminas las aplicaciones de terceros que están conectadas a tu perfil, esas aplicaciones aún tendrán acceso a la información que recolectaron previamente. Los usuarios tienen que contactar a la aplicación de manera individual para que la información sea borrada.

“La realidad es que no hay que volver a poner al genio en la botella”, le dijo a CNN Justin Hendrix, director ejecutivo de Digital Media Lab en Nueva York, que es también un activista de privacidad de la información. A Hendrix se le notificó que uno de sus amigos usó una aplicación del cuestionario de personalidad llamado This is Your Digital Life, que recolectó la información del usuario. Su información al parecer también fue recolectada en el proceso.

Aunque solo 270.000 personas accedieron a la aplicación, aquellos que lo hicieron le otorgaron acceso a Cambridge Analytica, no solo a su información, sino a la información de todos sus amigos de Facebook. “Anticipé que potencialmente pude ser afectado, pero al mismo tiempo me da a entender que esto es real”, dijo Hendrix.

Según la notificación a las cuentas afectadas el “pequeño número de personas” que accedieron a la aplicación, también compartieron su sección de noticias, línea de tiempo, publicaciones y mensajes. Un portavoz de Facebook comfirmó que 1.500 usuarios que se registraron en la aplicación le concedieron acceso explícito a sus buzones de mensajes privados.

Facebook dijo que supo de la violación en 2015 y le pidió a Cambridge Analytica borrar toda la información en ese momento. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció en el Congreso este martes en una sesión conjunta de las Comisiones Judicial y de Comercio para discutir el escándalo de información.

Por ahora, la plataforma está direccionando la gente a su página de configuración para ver qué aplicaciones están conectadas a sus cuentas, como Uber y Netflix. Los usuarios también pueden desconectar esas aplicaciones.

“También serán capaces de. ver qué aplicaciones han borrador en el pasado”, dijo un portavoz de la empresa.

Los usuarios pueden ver la información que Facebook ha recolectado de ellos a lo largo de los años. Para hacerlo puedes visitar Configuración > General > Descarga una copia de tu información.

- Kaya Yurieff, Gianluca Mezzofiore, and Donie O'Sullivan contributed reporting.