Mariah Carey revela que sufre de trastorno bipolar

(CNN) - Mariah Carey dice que durante años no quiso creer en su diagnóstico, pero ahora la estrella se enorgullece de compartir y hablar sobre su condición.

En una nueva historia de la portada de la revista People, Carey habla sobre haber sido diagnosticado con trastorno bipolar y cómo se encuentra hoy.

"Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento y en constante temor de que alguien me expondría", dijo. "Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacer eso. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo: escribir canciones y hacer música".

La Clínica Mayo define el trastorno bipolar como "una condición de salud mental que causa cambios de humor extremos que incluyen altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos (depresión)".

Carey dijo que fue diagnosticada por primera vez en 2001 cuando fue hospitalizada después de una crisis nerviosa.

Añade que recientemente buscó tratamiento después de años de convulsión en su vida profesional y personal.

Carey dijo a la publicación que ahora está en terapia y tomando medicamentos para el trastorno bipolar II, que involucra períodos de depresión e hipomanía.

Su medicamento está funcionando bien, afirma.

"No me hace sentir demasiado cansado o lenta o algo así", dijo la cantante. "Encontrar el equilibrio adecuado es lo más importante".

Este miércoles, Carey tuiteó la imagen de portada de su historia en People.

"Estoy agradecids de compartir esta parte de mi viaje con ustedes", escribió en el tuit.

Carey, quien está divorciada del actor Nick Cannon y comparte a los gemelos de 6 años Monroe y Moroccan con él, dijo que decidió hablar de esto ahora porque está "en un buen lugar ahora mismo, donde me siento cómoda discutiendo mis problemas con el trastorno bipolar II".

"Tengo la esperanza de que podamos llegar a un lugar donde no haya estigma sobre las personas que pasan por algo así", dijo Carey. "Puede ser increíblemente aislador. No tiene que definirte y me niego a permitir que me defina o me controle".